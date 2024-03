Salinas Pliego dice que ganó suspensión definitiva y no entregará campo de golf a GN

Desde el pasado 14 de marzo, agentes de la Guardia Nacional (GN) acudieron, por órdenes de la Secretaría de Gobernación, a las instalaciones del campo de golf que operaba el magnate mexicano, ya que fue declarado Área Natural Protegida.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– El magnate Ricardo Salinas Pliego dijo este lunes que un Juez le concedió una suspensión definitiva en contra de la clausura del campo de golf en Tangolunda, en Huatulco, Oaxaca, el cual había sido tomado por la Guardia Nacional (GN) luego de ser declarado Área Natural Protegida.

A través de sus redes sociales, Salinas Pliego compartió que este lunes le llegó la determinación del Juez, y le pidió a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), que quitara los sellos de clausura para que él volviera a hacerse cargo del mismo.

“Señores pues resulta que los ‘Gobiernícolas’ me la volvieron a pellizcar y que la Ley sí es la Ley. Vamos a tener que meterle el doble de dinero para ver qué podemos rescatar del campo de golf. Luisa [María] Alcalde mande a sus gatos rápido a quitar los sellos de clausura, tenemos que ver qué podemos rescatar del campo”, escribió.

Señores pues resulta que los #Gobiernicolas me la volvieron a pellizcar y que la ley si es la ley. Vamos a tener que meterle el doble de dinero para ver qué podemos rescatar del campo de golf… @LuisaAlcalde mande a sus gatos rápido a quitar los ellos de clausura, tenemos que… pic.twitter.com/xt68CC8KBk — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 25, 2024

El fin de semana, el empresario había mostrado un presunto deterioro en el campo de golf en Huatulco, luego que el pasado 14 de marzo fuera tomado por elementos de la Guardia Nacional.

En sus redes sociales, Salinas Pliego publicó imágenes comparativas del antes y después del cómo se encuentra el campo de golf en Huatulco.

“Todo lo que toca el Gobierno lo pudren, lo secan, lo matan, lo destruyen, lo queman, se lo roban, se les cae y lo corrompen. Un día después que por venganza, la GN expropiara ilegalmente el campo de golf en Huatulco, pedí que le tomaran fotos, a ocho días de que el Gobierno lo tomó para ‘cuidarlo’, así se ve”, mostró.

Todo lo que toca el gobierno lo pudren, lo secan, lo matan, lo destruyen, lo queman, se lo roban, se les cae y lo corrompen. Un día después que por venganza la GN expropiara ilegalmente el campo de golf en Huatulco pedí que le tomaran fotos, a 8 días de que el Gobierno lo tomó… pic.twitter.com/BPDgrn974Z — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 23, 2024

“Así quieren dejar a todo el país, y sólo por el berrinche de un grupito de rateros que les molesta que los cuestionen sobre cuánto dinero se están robando, ellos, familiares y amigos”, finalizó.

El pasado 21 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el pleito con Ricardo Salinas Pliego por el campo de golf fue porque el empresario no pagaba ni el mantenimiento, sino que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) debía hacer aportaciones para ello.

López Obrador detalló ese día que Salinas Pliego tenía una concesión para utilizar el campo, pero que parte del mantenimiento corría por cuenta del Fonatur con recursos públicos, y que al no aportar, decidió declarar la zona como Área Natural Protegida.

“Era una concesión que tenía una empresa de Ricardo Salinas Pliego, y tenían ellos que pagar el mantenimiento y una contraprestación; es decir, una renta por utilizar el campo que es de la Nación, de dominio público. ¿Qué sucedía? No pagaban nada”, señaló el mandatario mexicano.

“Y Fonatur, que utiliza dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, tenía que aportar para el mantenimiento del campo. O sea, no sólo no pagaban, sino que se tenía que entregar un subsidio del Gobierno, del dinero público”, complementó.

Asimismo, López Obrador expuso que el equipo de Salinas Pliego hizo “un chanchullo” con un funcionario para ampliar el plazo de la concesión hasta 2027, por lo que decidió convertir el campo de golf en Área Natural Protegida.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal explicó que con ello se unirán las dos reservas donde se construirá un parque y se acondicionará la playa, para que sea pública y la pueda disfrutar la gente; y advirtió que dejar sin protección al campo de golf era correr el riesgo de que fuera robado por terceros.

LA GN TOMA LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE GOLF

El pasado 14 de marzo, la Guardia Nacional (GN) tomó las instalaciones del campo de golf Tangolunda en Huatulco, Oaxaca, luego de que el Gobierno federal emitiera un decreto para declarar la zona como Área Natural Protegida.

Agentes de la GN acudieron ese día, por órdenes de la Secretaría de Gobernación, a las instalaciones del campo de golf que operaba el magnate mexicano, quien ha sido un constante crítico de la administración actual.

Salinas Pliego empleó su cuenta de X para criticar la decisión, asegurando que el Gobierno federal mandó a la Guardia Nacional para “golpear al pueblo trabajador” de Huatulco.

“Pobre pueblo al que burlescamente llaman ‘bueno y sabio’, contra ellos y sus derechos laborales va la GN a desposeer al sindicato de empleados locales”, escribió.

Aseguró que la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, envió una “represión”, por lo que recomendó a los trabajadores del campo de golf que “contraten” a Arturo Alcalde, padre de la titular de Segob y quien asegura es un “experto en derecho laboral” y alguien con “buenas conexiones, para que la regañe”.

“Mexicanos, grábenselo bien: Para los criminales abrazos, y para los trabajadores madrazos y balazos”, remató.

El pasado 26 de febrero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitieron un decreto presidencial donde se declara el Parque Nacional Tangolunda, que contiene un campo de golf y playa, como Área Natural Protegida.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó que la Semarnat, por conducto de la Conanp debe “administrar, manejar, preservar y restaurar los ecosistemas y los elementos del parque nacional Tangolunda, así como vigilar que las acciones que se realicen dentro de este se ajusten a los propósitos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de su reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas, del presente decreto y de las demás disposiciones aplicables”.

Además, se establece que las acciones del Gobierno federal en el terreno de Tangolunda, deben ajustarse a Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues deben “contener el conjunto de políticas y medidas de protección, manejo, uso sustentable y restauración, así como procesos de conocimiento, cultura y gestión que se deben aplicar para la conservación del parque nacional”.

El pasado 21 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había detallado que el campo de golf y la playa de Salinas Pliego, que se encuentran en Tangolunda es una concesión del Gobierno que ya finalizó al menos hace un año, a pesar de los dichos del magnate, y adelantó que publicaría el decreto para unir las dos Áreas Naturales Protegidas que lo rodean y así incluir también este terreno, que será “para el disfrute público”.

“En lo que es el campo de golf, está en medio de dos reservas naturales protegidas, entonces como se venció el contrato, no se amplió, no es así”, respondió el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. El empresario asegura que la concesión se extendió hasta 2027.

Pero el Presidente reiteró que “está vencido el contrato, no se renovó porque se le planteó que se iba a hacer uso del terreno y si estaban interesados se iba a elaborar un avalúo”. “Se elaboró el avalúo y ellos no aceptaron el precio, y se consideró que ya no era conveniente entregar el campo de golf en concesión, porque no recibía nada Fonatur [Fondo Nacional de Fomento al Turismo], al contrario, se le tenían que pagar servicios, era un mal negocio público y nosotros estamos aquí para defenderlo público”, precisó.

El campo de golf Tangolunda, concesionado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) al empresario Ricardo Salinas Pliego en el año 2012 y que se mantiene con recursos públicos, será declarado como un Área Natural Protegida.

La concesión del campo de golf ubicado en Huatulco, Oaxaca, se otorgó en agosto de 2012 a Producciones Especializadas, filial del conglomerado TV Azteca. La vigencia fue de 10 años, la cual venció el 16 de agosto de 2022, pero una prórroga ya no es factible luego de que el Presidente traspasó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) 16 mil hectáreas de la zona que antes administraba el Fonatur.

El campo de golf, que fue construido en 1991 y cuenta con tres lagos y pistas anchas, abarca 82.5 hectáreas y se ubica en el Boulevard Tangolunda en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca.