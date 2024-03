Cuando Salinas Pliego rechazó el descuento a su deuda en el SAT, hasta descansé: AMLO

La suma total de los 13 créditos fiscales de Salinas Pliego asciende a 67 mil 177 millones 120 mil pesos, que el empresario se niega a pagar de manera sistemática. Esta cantidad aumenta a 73 mil 682 millones de pesos de actualizaciones de los cuatro primeros.

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que cuando Ricardo Salinas Pliego rechazó el descuento que él le ofreció para que pagara sus deudas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), descansó. Iba a tener que explicarlo a la Nación, aseguró, porque se trata de su amigo. También señaló que a pesar de que él se va en seis meses y unos días, la deuda del empresario mexicano, el único que se resiste a liquidar sus impuestos, seguirá.

“Se le planteó y dijo no. No. Yo hasta descansé porque imagínense la sospecha que iba a despertar, ‘¿Por qué el trato preferencial a su amigo Salinas Pliego?’, por buscar una salida consideraba buena, yo iba a quedar bajo sospecha. Sus mismos amigos de clase social iban a decir qué pasó, cómo hubo rebaja”, dijo el Presidente desde Palacio Nacional a pregunta expresa de SinEmbargo.

“No se acepta, no hay acuerdo, o quien tiene que resolver es el Poder Judicial, lo único que estamos pidiendo es que resuelvan ya. Porque no sólo en este caso, no es un asunto personal, no tengo enemigos, no odio. Ricardo ha dicho, como otros, que nos quedan seis meses. Pero ni modo que se vaya a vaciar el país cuando se dé el cambio. Nos vamos a quedar a vivir aquí. Todos”, añadió.

“Y ni modo que los que lleguen no atiendan este asunto. Esto no le quita el derecho a Ricardo Salinas Pliego de su defensa y de sostener sus argumentos y hacerlos valer. Para eso hay un marco legal”, ahondó.

Minutos antes, López Obrador pidió al exprocurador Fiscal, Arturo Medina, que diera detalles sobre las conversaciones con Salinas Pliego y cómo no se trató de una propuesta de condonación de impuestos para el magnate de Grupo Salinas, dueño entre otros de TV Azteca y Banco Azteca. “El ajuste tenía una ruta legal que no implica condonación, sino un ajuste por multas y actualizaciones, lo que llaman quitas tienen que ver con la permisibilidad que da el Código Fiscal”, dijo el ahora Subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos.

“Quedaba en 14 mil millones”, agregó López Obrador. “Le pedí a Arturo que les planteara que podíamos legalmente, sin violar ningún procedimiento, sin violar ninguna ley, y además bajo la consideración del Poder Judicial. Además se iba a poner en consideración de los jueces, para no caer en lo que hizo Diego [Fernández de Cevallos] cuando se logró un acuerdo de condonación del IVA a Jugos Del Valle”, argumentó.

EL COFRE DE LAS DEUDAS DE SALINAS PLIEGO

Ricardo Salinas Pliego celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a su empresa Total Play para no pagar 645 millones de pesos de impuestos que debía desde el Gobierno de Felipe Calderón, pero su deuda como presidente del Grupo Salinas con el fisco es cien veces más grande y equivale a la tercera parte de su fortuna: Más de 67 mil millones de pesos.

En efecto, Salinas Pliego debe los 26 mil 800 millones de pesos de impuestos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, el 5 de marzo, cuando le ofreció una quita de 8 mil millones para que ya pague, una propuesta que el magnate rechazó, pero lo que debe al fisco —hasta ahora desconocido— suma otros 40 mil 289 millones de pesos.

Es decir, Salinas Pliego no ha pagado al Sistema de Administración Tributaria (SAT) un total de 67 mil 170 millones de pesos, según las cifras de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), pero con las actualizaciones en cinco años se estima que la cantidad supera los 73 mil 600 millones de pesos.

Se trata de 13 créditos fiscales de Grupo Elektra y TV Azteca que Salinas Pliego litiga en el Poder Judicial desde los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto, una cantidad mayor a los 60 mil millones de pesos de deuda pública que Alfredo del Mazo heredó al Estado de México y más de tres ves el presupuesto de Baja California Sur para 2024.

El reportero consultó en los tribunales colegiados donde se desahogan los juicios las cantidades que involucran cada uno de los créditos fiscales, incluidos los cuatro del Grupo Elektra que engloban los 26 mil 888 millones 315 mil pesos motivo de la propuesta de quita que López Obrador le hizo a Salinas Pliego y que éste “no quiso” aceptar.

Estos casi 27 mil millones de pesos es la cantidad que Salinas Pliego debía en 2018, al iniciar el gobierno de López Obrador, pero su actualización a 2024 supera los 33 mil millones de pesos, según estimaciones de la PFF, por lo que la deuda total del Grupo Salinas con el SAT llegaría a los 73 mil 600 millones de pesos.

Además de esos cuatro créditos fiscales que corresponden a los ejercicios 2008, 2010, 2011 y 2013, y que eran conocidos desde que el año pasado los ventiló López Obrador, Salinas Pliego combate en tribunales otros siete créditos fiscales que ahora Sin Embargo revela, también del Grupo Elektra, por un monto global de 35 mil 225 millones 543 pesos, que está pendiente de resolverse en un juzgado de distrito.

Salinas Pliego también litiga en el Poder Judicial otros dos créditos fiscales de TV Azteca, también desconocidos hasta ahora: Uno por 2 mil 447 millones 749 mil pesos, de 2009, y otro por 2 mil 615 millones 750 mil pesos, de 2013.

La suma total de los 13 créditos fiscales asciende a 67 mil 177 millones 120 mil pesos, que es lo que Salinas Pliego se niega a pagar de manera sistemática. Esta cantidad aumenta a 73 mil 682 millones de pesos de actualizaciones de los cuatro primeros.

La deuda de Salinas Pliego con el SAT equivale a 3 mil 700 millones de dólares, si se considera una cotización de 18 pesos por dólar, lo que representa la tercera parte de su fortuna que, según la revista Forbes, es de 11 mil millones de dólares.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.