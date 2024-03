Grupo Salinas contraataca al Presidente: acusa extorsión y dice que sí paga impuestos

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego habilitó este domingo una página web del Grupo Salinas para que la ciudadanía conozca la verdad sobre sus asuntos fiscales que ha puesto en la mira el pago de impuestos que el Gobierno de México ha negado en los últimos días.

A través de esta plataforma, el conjunto de empresas del magnate Salinas Pliego, acusó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) de extorsionar a sus empresas mediante cobros dobles y excesivos, por lo que, con este sitio, se defenderá de las mentiras, calumnias y abusos de las autoridades federales.

En el micrositio, el empresario afirmó que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende utilizar los asuntos fiscales de sus empresas “como distractor de los problemas verdaderamente relevantes” como la corrupción, la inseguridad, el ecocidio y muchos otros.

El consorcio aseguró que desde hace días se ha afirmado que Grupo Salinas no paga impuestos. “SÍ pagamos y pagamos MUCHÍSIMOS impuestos”, contrario a lo declarado por el SAT y la Procuraduría Fiscal.

Asimismo, señaló que no cederá ante las extorsiones ni aceptarán ningún descuento, por lo que no pagarán más que lo que es correcto ni el doble o el triple que pretende la administración.

“Esperamos que el Ejecutivo federal actúe de manera imparcial y deje que sean los miembros del Poder Judicial Federal quienes, sin presiones ni chantajes públicos, definan conforme a derecho quién tiene la razón”, expresó.

DENUNCIA CONTRA JESÚS RAMÍREZ

El empresario Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, informó el 22 de marzo que interpondría una demanda en contra de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, ante la publicación de documentos correspondientes al adeudo fiscal que el magnate tiene por 63 mil millones de pesos.

Oye @JesusRCuevas alias el #Bañagatos …¿¿Sí sabes que tu y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo.?? Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es… https://t.co/aRydShONKc

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Salinas Pliego señaló al vocero presidencial que tanto él como su “tribu de comunistas” infringen la Ley al difundir expedientes que en estos momentos tiene a su cargo el Poder Judicial de la Federación, por lo que anunció una demanda en contra suya.

“Y no me vengan con que es ‘asunto público’ NO. Hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir”, remató.