VIDEO | Tatiana: El proyecto 4T está muy bien, falta que Morena esté a la altura

La Secretaria de Economía Tatiana Clouthier Carrillo habló para la serie documental y el libro La disputa por México, editado Harper Collins. En la entrevista planteó “si Morena podrá estar a la altura de las circunstancias” y continuar con el proyecto de transformación del Presidente López Obrador.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Dentro del proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador “hay pasiones y hay derechos adquiridos, o algunos que creen que tienen derechos adquiridos” que pueden desmoronar la denominada Cuarta Transformación, alertó la Secretaria de Economía Tatiana Clouthier Carrillo.

“En el proyecto del Presidente que está muy bien configurado. Hay pasiones y hay derechos adquiridos, o algunos que creen que tienen derechos adquiridos. Y también se puede desmoronar y eso no puede dejarse de lado, de dejar de observar”, comentó Clouthier Carillo, quien coordinó la tercera campaña presidencial de López Obrador en la contundente victoria de 2018, en entrevista para la serie documental y el libro La disputa por México, editado por Harper Collins.

—¿Qué es lo que advierte cuando dice eso?

—Pues nomás. ¿Más explicado qué es? Los seres humanos somos seres humanos. Que el poder es el poder. Que la lucha por el poder ha sido la lucha por el poder y si se desmoronan unos, porque no se pueden poner de acuerdo, los otros se pueden desmoronar porque creen que tienen derechos adquiridos o porque la pasión también puede estar presente. Lo vimos en esta elección pasada.

Tatiana Clouthier, quien el primer tramo del Gobierno se desempeñó como Diputada federal de Morena, reveló que en la campaña presidencial de 2018 le dijo a López Obrador que Morena sería su legado, pero —planteó— la duda es si este partido tendrá la capacidad de continuar el proyecto de transformación.

“La pregunta es si Morena podrá estar a la altura de las circunstancias. Y esto siempre es un reto. No me toca a mí juzgarlo o no, ni mucho menos, sino decir [o plantear] si Morena podrá jugar a la altura de las circunstancias para cumplir, de forma histórica, el no mentir, no robar y no traicionar”, expresó.

Clouthier manifestó su preocupación de que, sin López Obrador en la Presidencia de la República, a Morena le pueda pasar lo que le pasó al PAN sin Manuel Clouthier y sin Ernesto Ruffo, después de que el primero murió y el segundo dejó la gubernatura de Baja California.

“Eso pasó mucho con el PAN. Voy a referirme a ‘Maquío’ en 1988. Y hablo de ‘Maquío’ porque me tocó vivirlo y es mi papá”, subrayó. Y enseguida añadió: “La ruffomanía ganó en Baja California, y la ruffomanía llegó y rebasó los ímpetus al movimiento. Con ‘Maquío’ sucedió igual: el maquiísmo, el movimiento de ‘Maquío’, sobrepasó al PAN, le dio ventaja competitiva en su momento; un oxígeno, un tanque de oxígeno que se pudo compartir por mucho tiempo más a pesar de muchas cosas. Este es el reto”.

Aunque el Presidente tiene una aprobación enorme, el problema —dijo— es si eso se traducirá en que, en el futuro, se ganen elecciones o las pierdan, como en Nuevo León en 2021, donde Morena perdió aunque iba arriba.

“Aprendieron a hacer política y no serán manipulados más. Y ahí es donde la inflexión se da. Porque lo vi en la elección pasada. Voy a poner el caso de Nuevo León, a si esa inflexión y esa capacidad que llevó al lopezobradorismo a lo largo de tantos años a tener esta conciencia los hará o no traducirlo en un voto a favor de su proyecto o de Morena. Y no sé. Ese es el reto”.

En cuanto a la confrontación política entre proyectos de Nación, Tatiana dijo que a la coalición “Va por México”, que encabeza el PAN y que crearon el magnate Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex, sólo la une el tajante no a todo.

“El proyecto del Presidente está muy claro, está muy delineado, tiene mucha claridad. ¿Qué quiere el otro? No lo entiendo, soy franca, y lo veo desde la Cámara de Diputados, todavía desde antes: No te dicen qué quieren, te dicen qué no quieren”.

Y añadió: “Si estamos hablando de este matrimonio que se da entre el PAN, el PRI, el PRD o entre algunos porque el PRI creo que se va a divorciar y anda viendo quiénes se van para dónde, etcétera, diría que es una amalgama otra vez que no es a favor de algo, esa es mi percepción. Y si no es a favor de algo, es en contra del proyecto que el Presidente López Obrador ha instalado, ha dicho lo que quiere y es decir: ‘yo no quiero eso’, pero no te dicen qué y eso es lo que los ha unido. No veo que los una algo más”.

Por eso —expresó— la coalición PRI, PAN y PRD no ganó la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021:

“Entonces no pudieron entrar a la población, repito, porque no tienen claridad de proyecto. Acá hay claridad de proyecto, te puede gustar o no, pero hay claridad del adónde te están invitando”.

—¿Cómo define el proyecto de Nación encabezado por el Presidente López Obrador?

—El proyecto de Andrés Manuel López Obrador tiene como cuatro vertientes muy claras: Una de ellas es enfocarse a tender una mano a aquellas personas que fueron olvidadas históricamente en el país por los últimos 30 años. Cómo crear condiciones para decir: “te tiendo la mano para que agarres un respiro y puedas empezar a reconstruirte y que el origen no sea destino”.

López Obrador —dijo— está generando condiciones de movilidad social, apostándole a tres cosas con ese propósito. Una es el fortalecimiento de las becas a los estudiantes. “¿Cómo le haces para que los muchachos que normalmente eran jalados por el crimen organizado puedan estar atendiendo la preparatoria y que a partir de la preparatoria puedan tomar una decisión, si se incorporan a la vida universitaria o si se incorporan al mundo laboral de forma definitiva? Ese es un proyecto del Presidente”.

Señaló que con el fin de atender a los jóvenes, el Gobierno de la Cuarta Transformación creó Jóvenes Construyendo el Futuro, que trata con dignidad a un sector que no estudiaba ni trabajaba y al que despectivamente se definía como “nini”.

Otro aspecto importante que destacó es la aprobación del Artículo 4 de la Constitución que garantiza el acceso a la salud, becas y pensión universal para todas las personas adultas mayores del país una vez cumplidos los 68 años, o 65 para el caso de comunidades indígenas, así como la pensión para niñas y niños pobres con discapacidad. Se elevó a rango constitucional el derecho a una beca para estudiantes de escasos recursos en todos los niveles educativos, así como el derecho a la salud, que incluye atención médica de calidad y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.

Ante las acusaciones de que López Obrador es populista, Tatiana reviró que, al contrario, ha quitado subsidios:

“Contrario a lo que normalmente se dice de que es un populista que se la pasa dando subsidios, el Presidente ha retirado los subsidios que se le daban normalmente al empresariado, a la clase media y a la clase alta. No lo juzgo como bueno, como malo, simplemente es un hecho”.

En cuanto a la oposición, agregó, tiene el respaldo de quienes desean el retorno de los privilegios, pero tampoco proponen nada.

“A mí no me han presentado una idea. Porque es: ‘eso no, eso no, eso no’. ¡Dime qué sí, caray! Me parece que al país le urge –por controles, por pesos, por contrapesos y todo– tener una oposición responsable y una oposición, y digo ahorita oposición porque eso son, una oposición que pueda plantear qué quiere”.

En ese sentido, elogió al partido político Movimiento Ciudadano por ser “más serio” que PRI, PAN y PRD.

“Me voy a remontar un poco, y otra vez en definición de proyectos: Parecería que si me voy a 30 años atrás, MC es el PAN de aquellos años en términos de atender un nicho de mercado, de población, con un proyecto mucho más de avanzada y menos conservador que el que el PAN movía o enarbolaba en aquellos años”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado