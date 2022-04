VIDEO | Sheinbaum: “¿Quién quiere regresar al pasado? Los que perdieron privilegios”

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum identificó los contrastes entre el modelo neoliberal y el de la Cuarta Transformación, dos proyectos que se encuentran en disputa desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México.

Y ahora, ante la disputa por la Nación perfilada hacia 2024, volvió a la comparación: “¿Quién está pugnando porque regrese ese sistema del pasado? Pues aquellos que perdieron sus grandes privilegios”.

La disputa por México retrata la confrontación que tiene que ver con dos proyectos de Nación, que han existido en México por mucho tiempo, pero que en la actualidad son claramente contrapuestos, diferentes, y reflejan dos visiones que van a tener una expresión electoral en 2024.

Por un lado el modelo neoliberal, ​​iniciado con Miguel de la Madrid y concluido 36 años después con Enrique Peña Nieto, que actualmente agrupa a los partidos PAN, PRI y PRD, y que quiere volver para recuperar privilegios, como señala Sheinbaum; y por el otro, el proyecto de Cuarta Transformación que llegó al poder con Andrés Manuel López Obrador en 2018, y que tiene a la austeridad republicana en el centro para que, antes que una reforma fiscal para crear más impuestos, se reduzca el peso del Gobierno al pueblo.

“¿Cuáles son los grandes privilegios que perdieron? ¡No pagar impuestos! Porque no hay ningún otro privilegio que hayan perdido. El poder decidir sobre el poder político, quizá ese privilegio lo perdieron, ya no se acercan al Presidente y el Presidente hace lo que ellos le digan que debe hacer o ya no se acercan al Presidente para decirle: ‘oye, yo necesito que me apoyes en mi empresa, porque fíjate que ando muy mal y entonces dame un contratito para que podamos resolver los problemas’. Eso es lo que perdieron”, comentó la Jefa de Gobierno.