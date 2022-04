VIDEO | Ebrard: “Ni la oposición ni las élites han entendido el proyecto de AMLO”

Al hablar sobre la disputa por México que sostienen los dos proyectos encontrados, el Canciller Marcelo Ebrard compartió que del lado de la 4T hay un “modelo avanzado”, que el Presidente López Obrador llama liberal, mientras que en contraparte existe un modelo más conservador, “que pretende reducir la participación del conjunto de la sociedad en las decisiones”.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– El Canciller Marcelo Ebrard Casaubon no cree que el proyecto de la llamada Cuarta Transformación termine con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador porque, señala, “la coalición de fuerza entorno a este proyecto ha crecido: bueno, encuestas, te lo dicen: la aceptación del Presidente, 70 por ciento […] ¿Por qué habría de cambiar eso?.

“Parte de las élites mexicanas no ha entendido qué pasó desde que ganó Andrés. Traen un problema de incomprensión política desde hace ya rato. Basta ver los comentarios sobre el nivel de aceptación; por qué ése nivel de aceptación. Comentarios muy superficiales. Evidentemente el Presidente está con una pandemia, está haciendo muy buen trabajo, está comunicando bien y tiene resultados. Algo está sucediendo en la sociedad mexicana, que está cambiando la coalición de fuerzas del país”, comentó Ebrard en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado para la serie documental y el libro La disputa por México, editado por Harper Collins.

La disputa por México retrata la confrontación que tiene que ver con dos proyectos de Nación, que han existido en México por mucho tiempo, pero que en la actualidad son claramente contrapuestos, diferentes, y reflejan dos visiones que van a tener una expresión electoral en 2024.

En ese sentido, el Secretario de Relaciones Exteriores compartió que del lado de la 4T hay un “modelo avanzado”, que el Presidente López Obrador llama liberal, mientras que en contraparte existe un modelo más conservador, “que pretende reducir la participación del conjunto de la sociedad en las decisiones”.

“El proyecto conservador tiene sus objetivos; el proyecto que encabeza Andrés Manuel tiene el objetivo de la igualdad. Es la vieja discusión política en nuestras sociedades. Y en Occidente también”.

—Liberales y conservadores.

—Sí. Son ideas contrapuestas y afortunadamente al día de hoy yo veo que la coalición mayoritaria de fuerzas, el sentir del conjunto de la sociedad va en favor de la igualdad, favor del proyecto que encabeza y ha propuesto Andrés Manuel. Y eso no creo que vaya a cambiar en el corto plazo. Es más, ni en el mediano. Esto se va a consolidar.

El Canciller precisó en la plática que en el marco de esta disputa hay una “ventaja estratégica para la Cuarta Transformación”, ya que “la derecha no quiere llamarse derecha”, y por ello cuando se les señala que pertenecen a esta corriente ideológica ellos niegan su pertenencia. “‘Bueno, entonces cámbiate para acá, ¿qué haces allá de aquel lado? Allá es la derecha’”, ironizó.

Ebrard Casaubón puso el ejemplo del PRI, que en su última Asamblea Nacional, celebrada en diciembre pasado, se redefinió como de centro izquierda. “‘¡Ah!, ¿entonces vas a apoyar la propuesta de la Reforma Eléctrica que además va en línea con lo que se implementó con el Presidente López Mateos? ¿Eso significa?’. ‘No, eso no significa’. ‘Bueno, ¿pues entonces de qué hablas, mano?, tú eres de derecha’. Así estas cosas”, refirió Ebrard sobre las contradicciones que hay dentro del bando opositor.

Cuestionado sobre si al país le conviene una oposición desmantelada, dijo que va a tardar un poco en modificarse eso porque, indicó, los partidos que dejaron el poder “todavía no han leído por qué perdieron”.

“O sea, si tú no te respondes por qué perdiste, la segunda pregunta sería: bueno, ¿y entonces por qué ganó este señor? ¿Pues cómo vas a ser efectivo, mano?, ¿cómo te vas a…? No lo aceptan todavía. Tienes que asumir que la sociedad cambió. Las cosas que ustedes defienden ya no tienen el apoyo de muchos sectores. Veo que la dificultad para organizarse va a pasar por eso”, señaló.

En lo que respecta a la carrera presidencial de 2024, Ebrard, quien en 2012 aceptó su derrota en las encuestas frente a Andrés Manuel López Obrador, quien fue postulado para esa elección por las izquierdas, afirmó que “hay que estar siempre preparados”

“Desde que empecé a trabajar con Andrés. Mira, la conversación que recuerdo muy seguido, ahora que me hablas de esto, es en el año 2000, que yo era candidato a Jefe de Gobierno y él [el Presidente] también. Claro, yo con un partido nuevo que éramos muy poquitos. Y tuvimos una conversación muy buena, y le dije: “A ver, Andrés, yo creo, yo lo que pienso, te vamos a apoyar. Porque si no, lo que va a pasar es que va a ganar el PAN. Con todo lo que signifique, yo prefiero apoyarte a ti. ¿Por qué? Porque tienes razón en lo que estás diciendo. Me gusta lo que estás diciendo. Podemos tener alguna diferencia en algunas cosas pero no soy incondicional tuyo, soy tu compañero y yo creo que en lo que estás planteando tienes razón. Hay que apoyarte”.

Eso fue en el 2000, puntualizó: “Imagínate tú si no estamos; si no estoy preparado, pues, para defender esa decisión que tomé. Pues, esta es toda mi vida. Todo lo que lleva este siglo apoyando a Andrés. Luego nos pasó, ya sabes, en 2005. Me acuerdo de la conversación del desafuero. ‘¡Hijo! Van a venir por ti, porque me destituyó [Vicente] Fox. ¿No te acuerdas? Me quería llevar al bote’. “Entonces le dije: ‘Sigues tú, mano. Estos cuates van a querer… porque no son demócratas, o sea, no pueden aceptar que llegues. El diseño es que sea PRI-PAN, no que llegue la izquierda’”.

Y así se buscó. El pasado jueves 7 de abril se cumplieron 17 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal por la mayoría del PRI y PAN en la Cámara de Diputados, el cual fue ordenado por el Presidente Vicente Fox; pactado con el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, y con el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo.

“Es maravilloso haber participado en todo esto hasta donde estamos ahorita. Ha sido un gran privilegio y en 2024 lo que tenemos que cuidar es que por encima de todo, predomine el proyecto. Esa debe ser nuestra meta: que esto trascienda, que se consolide. Eso es. Y hay que estar preparados para eso. Lo he estado desde ese momento hasta hoy”, compartió Ebrard al mirar en retrospectiva.

