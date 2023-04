“INAI es inoperante”: Segob; ve decisión de Ministra “meditada y conforme a derecho”

La Ministra Loretta Ortiz negó la petición que hizo INAI a la Suprema Corte para sesionar con cuatro comisionados ante la falta de nombramientos por parte del Senado.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció el fallo que emitió ayer la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, con el cual negó la petición que hizo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para sesionar con sólo cuatro comisionados en el pleno ante la falta de designaciones por parte del Senado.

“Yo diría que finalmente alguien, la Ministra Loretta Ortiz deja de un lado tantos intereses políticos y económicos que hay en torno al INAI. Fue una resolución meditada y emitida conforme a derecho. Era un despropósito de los cuatro consejeros el que se les permitiera operar, violando la Constitución, con un número de comisionados que la misma Ley no prevé”, dijo.

En la conferencia de prensa presidencial, en la que sustituye al Presidente Andrés Manuel López Obrador tras haberse contagiado de la COVID-19 el fin de semana, el Secretario de Gobernación aseguró que en el Senado “continúan los esfuerzos” por designar a las personas que ocupen las tres vacantes.

“Sostengo que el INAI es un Instituto inoperante, ha servido como botín político. Se han dedicado a repartirse por cuotas los partidos políticos. Eso no ayuda ni a la transparencia ni a la consolidación de un régimen democrático”, agregó.

Ayer, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la petición del INAI de sesionar con sólo cuatro comisionados en el pleno.

La SCJN notificó el acuerdo de la Ministra Ortíz, que admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el INAI contra el Senado de la República por no concluir el proceso de designación de los tres comisionados que faltan en el pleno del organismo.

Sin embargo, Ortiz Ahlf sólo admitió a trámite la controversia planteada por el INAI y negó la suspensión solicitada por el organismo, por lo que el pleno no podrá sesionar.

La petición del INAI surgió luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ejerció su facultad de veto sobre dos candidatos electos por el Senado, por lo que desde el pasado 1 de abril el Instituto no ha podido sesionar por falta de quórum, ya que el 31 de marzo concluyó el periodo de Javier Acuña Llamas como Comisionado.

En su demanda, el INAI pidió a la Corte que ordene al Senado concluir el proceso de elección de comisionados y al mismo tiempo autorizarle sesionar con sólo cuatro comisionados, dando el voto de calidad a la Comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra.

Ayer mismo, pero antes de la resolución del máximo tribunal, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez planteó la posibilidad de que el INAI recurriera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si la resolución no les favorecía.

“Entiendo que hay una falta de consenso en el Senado de la República para designar a las personas que habrán de ocupar los cargos de comisionadas o comisionados del INAI, pero nosotros seguimos trabajando en pie de lucha; porque esto no se trata de Blanca, Josefina, de Julieta o de Adrián, se trata de la defensa y garantía de las y los mexicanos”, dijo.

Alcalá Méndez señaló que el pleno del INAI le pidió a la SCJN que “inaplique temporalmente” el Artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia para que pueda “sesionar válidamente” con base en los principios establecidos en el Artículo 1 constitucional de “universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos”.

En febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador vetó a los dos comisionados designados, Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, por surgir de una cuota partidista entre el Senador Ricardo Monreal y el Partido Acción Nacional (PAN). Esta vez la oposición propuso elegirlos entre los primeros cinco hombres y cinco mujeres mejor calificados durante sus exposiciones ante las Comisiones Unidas e incluso tomó la tribuna para presionar. Morena, sin contar a Monreal, propuso hacerlo por tómbola para evitar que el PAN elija a “incondicionales”, si se incluye a los más de 70 nombramientos de otros órganos.

Desde el 10 de abril en que los comisionados regresaron de vacaciones, el INAI tiene cuatro comisionados. El pleno no puede sesionar al no contar con el quórum legal para hacerlo (al menos cinco de los siete comisionados, según Artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia), debido a que el Senado no ha designado a tres de sus integrantes; dos de ellos, desde hace un año y el otro pendiente desde este mes.

-Con información de Dulce Olvera