Turquía dona cachorro a Sedena para seguir con legado de Proteo, perrito rescatista

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compartió que el Gobierno turco donó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana (FAM) un cachorro para que se adhiera a sus filas, esto como muestra de agradecimiento por la ayuda de las y los rescatistas mexicanos, luego de los trágicos sismos que sacudieron al país asiático en febrero.

Además, el Gobierno tuco reconoció con la donación la labor de Proteo, el perrito rescatista que murió durante los trabajos de la ayuda humanitaria que dio la delegación mexicana por los sismos ocurridos el pasado 6 de febrero en Turquía y Siria.

Proteo nació el 16 de junio de 2013 en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, y formó parte de la Primera Bridaga de Policía Militar en el Campo Militar No. 1-A de la Ciudad de México.

Este año iba a cumplir 10 años de edad y de servicio, ya que comenzó su adiestramiento desde que tenía cuatro meses.

Trabzonspor fans thank the emergency services with a tifo before their European clash vs. Basel, after the tragic recent earthquake in Türkiye. pic.twitter.com/7pSepEr8sE

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 16, 2023