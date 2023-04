Tribunal ampara a Collado contra acusación de lavado de dinero en caso Caja Libertad

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal avaló por unanimidad el proyecto del magistrado Horacio Armado Hernández Orozco, quien propuso conceder la protección de la justicia.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Un Tribunal Federal otorgó un amparo al abogado Juan Collado Mocelo, contra las acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Caja Libertad.

La sentencia dejó sin efecto la segunda acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó en el proceso contra Collado Mocelo, con lo cual sólo queda el señalamiento de 24 millones de pesos y no de 156 millones de pesos.

Asimismo, se ordenó a un Juez de control para determinar si otorga o no un plazo razonable al quejoso para que pueda allegarse de pruebas que ha solicitado a las autoridades hacendarias para presentar su defensa.

De acuerdo con la información, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal avaló por unanimidad el proyecto del magistrado Horacio Armado Hernández Orozco, quien propuso conceder la protección de la justicia. La propuesta fue apoyada por sus homólogos Juan José Olvera López y Francisco Javier Sarabia Ascencio.

La defensa de Juan Collado solicitó en constantes ocasiones insistentemente la información a la autoridad hacendaria para determinar si la hace parte o no de su descubrimiento probatorio.

Asimismo, se mencionó que el Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte sólo debió haber decidido si autorizaba o no el plazo razonable solicitado, y si a su consideración ya no era propio continuar otorgándolo, debido a los múltiples plazos que ya habían sido concedidos a la defensa, o porque ya no eran actuaciones propias de ser recabadas en esa etapa intermedia.

En ese sentido, el Juez determinó “sanear” el procedimiento y ordenó la reapertura de nueva cuenta de la fase de investigación complementaria con dos meses más, sin la oposición de la FGR ni de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El magistrado Hernández Orozco mencionó que este asunto trae actos de imposible reparación para el quejoso, porque el Juez tendría que haber determinado si procedía o no una prórroga y pedirle a la parte quejosa que descubriera sus pruebas o bien formulara la teoría del caso, que es a lo único que se refiere el plazo razonable.

Los efectos de la sentencia del Tribunal Colegiado podrían ser mayores una vez que se publique el engrose de la sentencia, debido a las diversas propuestas de los magistrados para resolver este asunto, quienes calificaron el caso como suigéneris e inédito.

Collado es conocido por tener en su lista de clientes al expresidente Enrique Peña Nieto, al líder petrolero Carlos Romero Deschamps y a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

CAJA LIBERTAD Y JUAN COLLADO

En agosto de 2019, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, anunció que presentaría siete denuncias nuevas contra el Consejo Directivo de Caja Libertad por presunto lavado de dinero.

“Todos los casos de lavado de dinero que se encuentren por supuesto que van a ser denunciados. En este momento llevamos 10 bloqueos de cuentas, se presentaron unas denuncias primero y hoy vamos a presentar siete adicionales”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

En el marco del Foro sobre el Sistema Anticorrupción, el funcionario precisó que las denuncias que se interpondrán ante la Fiscalía General de la República (FGR) implican a 269 personas físicas, 208 morales y 15 servidores públicos.

Asimismo, Nieto Castillo detalló que el monto de las operaciones detectadas en depósitos asciende a más de 169 mil millones de pesos, mil 517 millones de dólares y 117 mil euros; sin embargo, en retiros se estiman 134 mil millones de pesos, mil 732 millones de dólares y 29 millones de euros.

“Si queremos dar un mensaje de combate a la corrupción se tiene que ejemplificar de forma clara con aspectos simbólicos casos destacados”, afirmó.

Además, informó que durante los primeros meses del nuevo Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se han bloqueado 129 cuentas bancarias a 601 personas por montos que suman más de tres mil 271 millones de pesos y 38.4 millones de dólares.

También el encargado de la UIF dio a conocer que las autoridades encontraron 845 terceros relacionados con recursos que superan los 500 millones de dólares.

Por otra parte, reveló que el próximo mes de septiembre presentarán una plataforma sobre personas políticamente expuestas en materia de corrupción, la cual incluirá a todos los servidores públicos federales, estatales y municipales; así como a políticos, empresarios, artistas, entre otros.