La viruela del mono “todavía puede controlarse”; riesgo de transmisión es bajo: OMS

Madrid, 25 de mayo (Europa Press).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que el brote de viruela del mono que se ha registrado en 16 países, entre ellos España, “todavía puede controlarse” porque el riesgo general de transmisión es “bajo”.

A juicio de la OMS, es “poco probable” que el virus ya haya mutado, si bien considera que la transmisión puede estar siendo impulsada por al sociabilización que está habiendo en el mundo tras el levantamiento de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.

LIVE Q&A on #monkeypox (MPX). Join and #AskWHO your questions https://t.co/uQ6GuKl4Ao

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 23, 2022