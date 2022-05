“2022 va a ser el año de mayor inversión extranjera en la historia de México”: AMLO

Ciudad de México, 25 may (EFE).- El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este miércoles que la economía nacional “apenas se está reponiendo” tras la pandemia de la COVID-19, después de divulgarse el dato definitivo de crecimiento del primer trimestre.

“En el caso de crecimiento, apenas nos estamos reponiendo de cómo estábamos antes de la pandemia y yo espero que sí se siga creciendo. No descarto que en el tiempo que nos quede el crecimiento sea mayor”, expresó el mandatario en su conferencia diaria en el Palacio Nacional.

Momentos antes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) divulgó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció un uno por ciento trimestral entre enero y marzo de 2022, además de avanzar un 1.8 por ciento anual, según cifras definitivas.

— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 25, 2022

Pero México es de los pocos países de Latinoamérica que no han su recuperado su nivel económico previo a la pandemia después de un desplome histórico de 8.2 por ciento del PIB en 2020 y un repunte de apenas 4.8 por ciento en 2021.

“Crecimiento no significa bienestar, no es sinónimo de bienestar. No significa desarrollo, entonces con lo que nos falta vamos a buscar mejorar más todavía a la gente de abajo, de las bases”, argumentó el Presidente.