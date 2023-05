El Presidente llama a no dar “ni un voto a DeSantis” por su política contra migrantes

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana a connacionales e hispanos en general que no voten por Ron DeSantis, Gobernador de Florida, quien se destapó como precandidato presidencial por el Partido Republicano en Estados Unidos, por sus políticas antimigratorias.

En su conferencia de prensa matutina, solicitó que “no le den ni un voto” al Gobernador de Florida, pues sus políticas “no respetan a migrantes”, y es que DeSantis ha sido señalado por sus decisiones en contra de la presencia de migrantes en su estado, tal como propuso ayer, que cerraría la frontera con México.

“Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto. Hay que respetar, decía la Biblia, al forastero, no maltratarlo”, dijo el mandatario mexicano.