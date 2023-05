Bocón, ultraderechista, antimexicano, antiAMLO, el Gobernador de Florida se desmorona

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).– “Los cárteles de la droga mexicanos tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense”. Con ese argumento, el Gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, justificó la Ley Antiinmigrante que ha sido aprobada y firmada por él en ese estado, una legislación que ha sido calificada como la más severa en la materia y detrás de la cual se enmarcan sus aspiraciones presidenciales que en los últimos días han ido en picada.

Y es así. Donald Trump encabeza las encuestas de intención de voto sobre DeSantis para ganar la candidatura del Partido Republicano aún y cuando el 10 de mayo fue declarado culpable de abuso sexual y difamación en un caso que data de 1996. Por ejemplo, de acuerdo con el promedio de encuestas de RealClear Politics —con corte al 19 de mayo— el primero tenía 56.3 por ciento de preferencias, su punto más alto desde noviembre de 2022, y el segundo 19.4 por ciento, el nivel más bajo que ha registrado. Hace un mes los números de ambos eran 54 y 22.4 por ciento, respectivamente y al inicio de las mediciones tenían 47.3 y 29 por ciento.

A la par de que los números para la candidatura presidencial muestran un desplome de sus aspiraciones, DeSantis —quien se prevé que mañana anuncie oficialmente su candidatura en Twitter junto al magnate Elon Musk— ha acumulado todo tipo de polémicas y declaraciones que le han valido ser considerado como un “mini Trump” o una “copia” del mismo, aunque lo cierto es que él mismo ha abrazado una agenda ultraderechista.

Hace tan solo unas semanas, en abril, DeSantis firmó una Ley que prohíbe el aborto en Florida a partir de las seis semanas de embarazo, una norma que ya es vista como una de las mas restrictivas de EU. “Estamos orgullosos de apoyar la vida y la familia en el estado”, dijo el Gobernador el pasado 14 de abril.

El Gobernador también se ha abierto distintos frentes, uno de ellos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador con quien se confrontó a raíz de la Ley Antiinmigración de Florida. “Tenemos a este Presidente mexicano que está criticando a Florida por promulgar leyes contra la migración ilegal. Me parece que él tiene un desastre en sus manos”, dijo DeSantis.

Días antes, el Presidente López Obrador consideró que las medidas contra migrantes adoptadas por el republicano correspondían a cuestiones “politiqueras”. “Está tomando medidas represivas, inhumanas en contra de los migrantes en Florida porque quiere ser candidato. ¿Qué no puede hacer otra propuesta para convencer a la gente? ¿Por qué tiene que valerse del dolor de la gente, del dolor del migrante, de la necesidad de la gente, para sacar raja política?”, cuestionó a inicios de mayo.

DESANTIS: "You have this Mexican president. He’s criticizing Florida for enacting laws vs illegal immigration. It’s like he’s got a disaster on his hands. He’s got cartels that are totally out of control, that are running his country & all the millions of people coming” pic.twitter.com/6ViDR2T9XR

— José Díaz Briseño (@diazbriseno) May 13, 2023