“Se salvarán vidas”: Biden firma legislación histórica sobre control de armas en EU

Por Will Weissert

WASHINGTON, 25 de junio (AP).— El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el sábado el proyecto de ley sobre violencia con armas más amplio en décadas, un compromiso bipartidista que parecía inimaginable hasta una reciente serie de tiroteos mortíferos, incluida la masacre de 19 estudiantes y dos maestras en una escuela primaria de Texas.

“Se salvarán vidas”, dijo el mandatario en la Casa Blanca. Citando a las familias de las víctimas de los tiroteos, el Presidente afirmó: “Su mensaje para nosotros fue que hiciéramos algo. Pues bien, así lo hemos hecho hoy”.

La Cámara de Representantes dio su aprobación final el viernes, luego del aval del Senado el jueves. Biden promulgó la iniciativa justo antes de partir de Washington para asistir a dos cumbres en Europa.

Tune in as I sign into law S. 2938, the Bipartisan Safer Communities Act, and deliver remarks on reducing gun violence and saving lives. https://t.co/evfofKN84e

— President Biden (@POTUS) June 25, 2022