VIDEO: Novio mata con disparo accidental a uno de sus amigos en su boda en la India

Los Ángeles, 25 de junio (LaOpinión).- Un suceso insólito y perturbador se dio en una boda en la India cuando el novio le disparó a uno de sus amigos.

En una extraña tradición en la que se efectúan varios tiros al aire, el hombre que celebraba el día más feliz de su vida terminó atónito con la manera en que se le salió un disparo mientras revisaba su arma y terminó con la vida de uno de sus amigos.

Pratap Singh, superintendente de la Policía de Sonbhadra Amrendra, en la región de Uttar Pradesh, reveló la identidad del occiso: “Una persona que está sirviendo en el ejército, identificada como Babu Lal Yadav, murió después de recibir un disparo durante el tiroteo de celebración por parte del novio, Manish Madheshia”.

In Uttar Pradesh, Sonbhadra, groom Manish Madheshia shot & killed his friend Army Jawan Babu Lal Yadav after the pistol used for celebratory fire during wedding procession accidentally fired. The pistol belonged to the deceased Army jawan. #Indianarmy pic.twitter.com/cNXaf29h2E

