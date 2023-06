Partidos cambiaron reglas y tomaron control de la interna, acusa Aguayo. Y renuncia

De acuerdo con el académico, el 4 de junio “un emisario del Frente Cívico Nacional me invitó a formar parte de un Comité Electoral Ciudadano (CEC) que organizaría una consulta abierta para seleccionar al ciudadano/ ciudadana que buscaría ser candidato de la coalición PRI-PAN-PRD.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) cambiaron las reglas y contaminaron el proceso de selección, supuestamente ciudadanizado, para elegir a un candidato presidencial para 2024. Lo anterior fue denunciado por Sergio Aguayo, quien había aceptado ser uno de los miembros del Comité Electoral Ciudadano (CEC) de Va por México, la alianza de partidos formada por Claudio X. González y los presidentes de esas fuerzas políticas.

Sergio Aguayo dijo que renunció ya a ese comité que en realidad nunca vio la luz. Señaló que otros también dejaron de formar parte aunque no especificó, en su cuenta de Twitter, quiénes. “En las tres semanas transcurridas fueron cambiando los términos. Ayer sábado me enteré por la prensa que los partidos habían decidido un método en el cual los ciudadanos sin partido quedan sometidos a las reglas y voluntad del PRI-PAN-PRD. Quien me invitó me confirmó que así era”, aseguró el académico.

Dicho método de selección para entregar la candidatura presidencial de la oposición fue aprobado ayer por los tres partidos y será mañana cuando lo den a conocer oficialmente durante una conferencia de prensa. Hace unas horas, los dirigentes Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jesús Zambrano (PRD) enviaron la invitación del evento a medios de comunicación. La cita es a las 10:30 horas en el Hotel Hilton Reforma, ubicado en la Ciudad de México.

“Este sábado fuimos informados que estábamos invitados a ser parte de un grupo de observadores de un proceso cerrado controlado por los partidos. Como los términos son inaceptables y difieren de los originales, les informé de mi retiro de la iniciativa. No fui el único”, agregó.

Aguayo explicó: “Comparto estas explicaciones porque en los últimos días salieron interpretaciones y afirmaciones imprecisas. Rechazo la partidocracia que monopoliza y empobrece la vida pública, pero estamos forzados a tratar con ella. Ser de izquierda supone, entre otras cosas, defender a una democracia en peligro y promover la participación social en asuntos públicos. Seguiré haciéndolo”, señaló.

De acuerdo con el académico, el 4 de junio “un emisario del Frente Cívico Nacional me invitó a formar parte de un Comité Electoral Ciudadano (CEC) que organizaría una consulta abierta para seleccionar al ciudadano/ ciudadana que buscaría ser candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. El CEC estaría integrado por once personas con experiencia en elecciones y consultas. Tendríamos autonomía para decidir sobre las modalidades y no participaríamos en las negociaciones con los partidos. Esas discusiones las conduciría el FCN”.

“Nuestra participación sería a título personal y sin percibir honorarios. Acepté porque siempre he considerado indispensable la participación ciudadana en los asuntos públicos y el CEC abría un resquicio a la participación social (en mi caso, confieso, me identificó con las causas del centro izquierda). Desde un principio solicité que el FCN pusiera por escrito las condiciones. Nunca lo hicieron”, afirmó.

VA POR MÉXICO AVALA CONSULTAS CIUDADANAS PARA ELEGIR CANDIDATO

Ayer por la tarde, el PRI, PAN y el PRD aprobaron los cambios a sus reglas internas para comenzar a participar en el proceso de elección de un candidato opositor conjunto con el PAN, en la coalición conocida como Va por México, para la Presidencia de México, que se disputará en 2024.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) avaló la creación del Consejo Técnico Consultivo y el método para elegir a quien represente al Frente Amplio Opositor.

Su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, compartió en su cuenta de Twitter que el PRI se sumaba a la consultas ciudadanas con otras fuerzas políticas.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), por su parte, aceptó crear un Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica para construir una agenda política y una plataforma electoral en la que se integrará a la sociedad civil para las próximas elecciones.

El presidente nacional, Jesús Zambrano Grijalva, detalló que, en su sesión, la Dirección Nacional Ejecutiva (DNE) del PRD determinó seguir el camino de los acuerdos para los trabajos de Va por México y nombró a los integrantes de la Comisión de Candidaturas.

“Y al mismo tiempo la DNE nombró a los integrantes de la Comisión de Candidaturas más representantes de organizaciones de la sociedad civil, con los que hemos firmado convenio de colaboración para integrar el Consejo Consultivo Nacional del PRD para coadyuvar en los trabajos de Integración de una plataforma que contribuya, desde el PRD, a la plataforma de la coalición”, explicó.

El Consejo Consultivo estará integrado por Jesús Zambrano Grijalva y Adriana Díaz Contreras, Secretaria General; además de Edna Gisel Díaz Acevedo, Emma Toledo Vila, Héctor Miguel Bautista López, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Juan Bernardo Corona Martínez, Karen Quiroga Anguiano, Omar Ortega Álvarez, Verónica Juárez Piña, Víctor Hugo Lobo Román, así como los representantes de las asociaciones de la sociedad civil con las que se han suscritos convenios de colaboración.

Previo a ello, el Partido Acción Nacional (PAN) aprobó, por mayoría calificada, la participación en consultas ciudadanas con otras fuerzas políticas, así como la integración de las y los integrantes de la Comisión de Plataforma Electoral 2024. Lo anterior se aprobó este sábado durante la reunión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN en la Ciudad de México.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, advirtió que para sacar a Morena de Palacio Nacional se necesita de la suma de todos, oposición y lo que él llama “sociedad civil“, de todas y todos los que piensan en el bien superior del país.

En sesión extraordinaria, aseguró que la ciudadanía ha expresado su interés de participar en el proceso de selección del candidato presidencial, “un deseo que viene creciendo”, y pidió a los partidos que conforman la coalición Va por México, que no tomen solos esta decisión.

“La unidad será nuestra fuerza en el 2024. Realmente nos necesitamos todos, tomados de la mano, de forma genuina, de forma generosa, haciendo lo mejor por México, haciendo lo mejor por nuestro partido; en donde todos quepamos”, destacó.

VA POR MÉXICO INTERNA A EXFUNCIONARIOS DEL IFE-INE

La oposición ha pasado de criticar la premura en el proceso interno de Morena rumbo a 2024 a buscar de la mano de exconsejeros electorales, exmagistrados e intelectuales, élites que han sido desplazadas en el actual Gobierno, la manera de iniciar también de su lado la contienda para elegir un abanderado presidencial.

La propuesta es crear un Consejo Electoral Ciudadano, que ha sido calificado como un “mini INE”, y llevar a cabo una interna a finales de octubre o mediados de noviembre en la que participen miembros del PRI, PAN, PRD, pero también de la “sociedad civil”, un sector que por años estuvo de la mano del Gobierno federal y que ahora ha sido relegado.

Este “mini INE” estaría conformado los exconsejeros electorales Leonardo Valdés Zurita, quien presidió el INE durante la elección presidencial de 2012 en la que se denunció la compra de voto por parte del priista Enrique Peña Nieto, Marco Antonio Baños, un crítico del oficialismo, Arturo Sánchez, Teresa González y Rodrigo Morales, así como por la expresidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís, a quien el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles de haber permitido que se materializara el fraude electoral de 2006.

También integrarán este Consejo Electoral Ciudadano Rosa María Mirón Lince, ex consejera del Instituto Electoral de la CdMx; Marie Claire Acosta, María Elena Morera, dirigente fundadora de Causa en Común, partidaria y amiga de Genaro García Luna —preso en Estados Unidos por narcotráfico— y contratista del Gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, además del académico Sergio Aguayo y Guillermo Sheridan, a quienes el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de hipócritas.

Muchos de estos activistas e intelectuales forman parte de la llamada “sociedad civil” que ha acompañado a Claudio X. González, quien reunió a los líderes de los principales líderes de los partidos de oposición para construir el bloque de Va por México.

De hecho Valdés Zurita señaló que fue el frente [email protected], otro de los membretes ligados a Claudio X. González, el que le pidió el desarrollo del ejercicio interno de la oposición. “Digamos que tengo algo de experiencia”, dijo quien fuera árbitro electoral.

“Acabo de ver que ya formaron un grupo de estos escritores, intelectuales: Sheridan, de Letras Libres, Aguayo, un comité para opinar, porque son sabiondos y expertos. Ellos van a definir las reglas para la elección de los candidatos y en especial del candidato a la presidencia del bloque conservador, ya se autonombraron con ese propósito. Claro, no es tan espontáneo eso, por que ando buscando al tonto que les crea de que entre ellos se organizaron, no, ahí están los jefes del bloque conservador, que fueron los que los congregaron con ese propósito pero qué bueno, porque antes engañaban”, declaró el 23 de junio el Presidente desde su conferencia de prensa mañanera en Chiapas.

Fue hace unas semanas cuando Sergio Aguayo compartió en el programa Primer Plano del Canal 11 que el bloque opositor y un grupo de organismos de la sociedad civil buscaban organizar una primaria para elegir a su candidato.

“Están creando un Comité Electoral Ciudadano en el cual estamos invitados una serie de personas, no todos hemos decidido. Yo ya decidí que sí, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: una, la primera, que seamos autónomos, en serio, que nosotros fijemos las reglas… segundo, que no sean solo candidatos de partidos, sino que también acepten candidatos de la sociedad civil”.

“Yo no soy integrante de ninguno de esos tres partidos, ni quiero serlo, es una pesadilla formar parte de uno de esos partidos, pero sí creo que tiene que haber un método de primaria”, declaró Aguayo el pasado 12 de junio.

Esta semana, Valdés Zurita, quien encabezaría el Consejo Electoral Ciudadano como lo hizo con el INE durante la elección presidencial de 2012, dijo que se ha planteado que esta interna “no sea una simulación, que sea un proceso auténtico, pero en el marco de la ley”.

“Este es un punto fino en términos de análisis. Hay un principio general de derecho que dice que para protegernos a los ciudadanos, que las autoridades y las entidades de interés público, como son los partidos, sólo pueden hacer lo que está establecido en la ley; pero nosotros los ciudadanos podemos hacer todo lo que no esté prohibido por la ley, de tal suerte que lo que estamos intentando es encontrar un mecanismo para que nosotros como ciudadanos hagamos estas primarias ciudadanas sin apartarnos del marco jurídico”, declaró a Reforma el exconsejero electoral.

También esta semana uno de los exconsejeros que fueron invitados a integrar este “mini INE”, Marco Antonio Baños, criticó el proceso interno de Morena y señaló que los aspirantes estaban incurriendo en violaciones a la Ley. “Tenemos un entorno de simulación con las precampañas, creo que el INE en la nueva composición de la comisión de quejas es absolutamente tímida y muy permisiva”, declaró a MVS.

Aún cuando avanza esta vía de la designación de la primaria del bloque opositor, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés no ha quitado el dedo del renglón en la recolección de al menos 250 mil firmas en todo el país y una encuesta final. Se prevé que este tema sea tratado en una reunión entre las dirigencias del PRI, PAN y PRD este viernes y el sábado en el consejo panista.

Valdés Zurita declaró a Reforma que para darle forma a unas primarias se necesita una estructura nacional y por ello prevén construir 32 comités estatales ciudadanos; y después que esos 32 comités estatales constituyan 300 comités estatales uno por distrito y ellos tendrán que discutir cómo instalar centros de votación. “Queremos que las personas antes de la jornada se inscriban a un listado de ciudadanos para participar en el proceso, para que tengamos certeza de quiénes y cuántos van a participar y que cumplan con los requisitos”.

El empresario Gustavo de Hoyos, el otro artífice junto a Claudio X. González del bloque opositor y uno de los aspirantes presidenciales, dijo a Milenio que no les alcanza al PAN, PRI y PRD para ganar la Presidencia en 2024 y por ello insistió en que se abra el espacio a la sociedad civil. “Lo que sostengo, y defiendo, es que es necesario hoy en día que más liderazgos de la sociedad civil que tienen reconocimiento, legitimación por su trabajo ocupen ese tipo de espacios”, declaró.

“Hay un gran consenso en torno a que el siguiente Gobierno tiene que ser un Gobierno de coalición, eso empieza a hacer click: la idea de que este Gobierno de coalición una vez que se logre la alternancia tendría que estar encabezado por un ciudadano que no sea parte de ninguno de los partidos, para que haya un incentivo para todos y apoyar el proyecto”, añadió al tiempo que insistió en la necesidad de que Movimiento Ciudadano se sume a este bloque.

De Hoyos dijo que será el 26 de junio cuando se den a conocer las reglas del proceso interno de la oposición, las cuales puedan permitir una mayor participación de ciudadanos y nivelar las diferencias entre los cuadros que vienen de los partidos con sus estructuras.

“Son muy importantes para la elección del candidato o candidata de la Presidencia pero además van a ser, van a tener efecto reflejo cuando estén seleccionándose el año que entra candidaturas a nueve gubernaturas, a senadurías; las disposiciones en este proceso van a marcar, digamos de manera inequívoca al resto. Si las reglas excluyen a los ciudadanos, pues sabremos que va a ser muy difícil que un ciudadano destacado aspire a una alcaldía de una ciudad o busque una diputación federal”, declaró a Milenio.

Para el Presidente López Obrador la organización del Consejo Electoral Ciudadano permitirá saber quién es quién. “Todo esto lo debemos de celebrar porque esa postura hipócrita, indefinida, de medias tintas, impedía que se dieran los cambios porque engañaban, ahora no, ahora ya está muy claro, son dos agrupamientos, como ha sido la historia de México siempre: conservadores y liberales con dimensión social y que cada quién se acomode, pero nada de que soy independiente”.