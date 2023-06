La “precandidatura presidencial” de Germán Martínez dura 23 días: dice que la retira

Fue el pasado 8 de junio cuando el legislador destapó sus intenciones para competir por la candidatura presidencial del bloque opositor conformado por el PRI, PAN y PRD.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– Germán Martínez Cázares, Senador del Grupo Plural, anunció su decisión de ya no participar en la contienda para elegir a quien será la candidata o el candidato presidencial de la alianza opositora en 2024.

Por medio de un video publicado en redes sociales, el legislador sin partido expresó su desacuerdo con el método que la coalición Va por México está definiendo, “con campañas anticipadas que violarían la ley electoral, cargadas empresariales y dinero sin fiscalización”.

“Quiero agradecer desde el corazón a las ciudadanas y ciudadanos que apoyaron mi aspiración de llegar a ser presidente de México. Su aspiración es nuestra aspiración, la de tener hospitales públicos con medicamentos que curen el dolor, escuelas de calidad públicas para nuestras niñas y nuestros niños, la aspiración de devolverle el miedo a los criminales en las calles de México y la aspiración de recuperar la brillantez internacional con un jefe de Estado que nos dé orgullo a todos”, dijo en el video.

Gracias a todas y todos los ciudadanos que apoyan mis aspiraciones y convicciones para ser Presidente. ¡No me rindo! Seguiré en la trinchera donde me toque, México necesita un gobierno que componga todo el tiradero que deja ⁦⁦@CENMorenaMX⁩ Sen. #GermánMartínez pic.twitter.com/8EXnQClv4Y — @GPPlural (@gpplural) June 25, 2023

Germán Martínez aclaró que no se está rindiendo en la lucha por México, por lo que apoyará a la candidata o al candidato que “sea decente y así encabece los esfuerzos para recoger el tiradero de Morena”.

Fue el pasado 8 de junio cuando el Senador admitió tener interés en contender por la Presidencia de México en 2024, aunque precisó, la única forma de postularse sería en caso de que los partidos políticos abran la puerta a los ciudadanos.

En entrevista por Radio Fórmula , el exdirector del IMSS declaró que sí se le permiten ser candidato de la oposición no aceptará “arreglijos” porque dijo, le interesaría ser presidente para los ciudadanos y no para los partidos políticos.

Sí se abre la rendija ciudadana, si hay una oportunidad para los que no tenemos partido, para los que no tenemos credencial de ningún partido, por supuesto que me inscribo”