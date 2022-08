Ataque ruso a estación de trenes en Ucrania deja 25 fallecidos, incluidos menores

Por Inna Varenytsia

POKROVSK, Ucrania, 25 de agosto (AP).— La cifra de víctimas mortales en un ataque ruso que coincidió con la celebración del Día de la Independencia de Ucrania se elevó a 25, incluyendo un niño de 11 años que fue encontrado bajo los escombros de una casa y otro de seis que perdió la vida en un incendio en un auto cerca de la estación de tren golpeada, dijo un funcionario ucraniano el jueves.

Otras 31 personas resultaron heridas en el ataque del miércoles, indicó Kyrylo Tymoshenko, subdirector de la oficina presidencial ucraniana, quien actualizó el número de fallecidos.

El ataque fue un doloroso recordatorio de que Rusia es capaz de emplear una fuerza militar que puede causar sufrimiento a la población civil y poner a prueba la resistencia de los ucranianos tras seis meses de una agotadora guerra.

Strike darkens Ukraine's Independence Day. The death toll from a Russian attack Wednesday on a train station in Ukraine's Dnipropetrovsk region has risen to 25.

Por su parte, la jefa de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, calificó de “inimaginablemente horrible” el tiempo transcurrido desde que el Presidente ruso, Vladimir Putin, envió tropas al país vecino. En su declaración desde Ginebra el jueves, pidió a Putin que “detenga los ataques armados contra Ucrania”.

El letal ataque a la estación de tren ocurrió en Chaplyne, una localidad de cerca de tres mil 500 habitantes en la región central de Dnipropetrovsk. Se produjo luego de que el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtiese de que Moscú podría intentar “algo especialmente cruel” esta semana coincidiendo con el aniversario, el miércoles, de la declaración de independencia de la Unión Soviética de 1991. Ese mismo día se cumplían seis meses desde el inicio de la invasión rusa.

Horas antes del ataque, Moscú insistió en que estaba haciendo todo lo posible por evitar a los civiles, a costa incluso de ralentizar su ofensiva en el país vecino.

🆘Chaplyne, Dnipropetrovsk region, Ukraine!

❗Yesterday, August 24, the Russians launched a rocket attack on the passenger train and the town. 25 people died! Many wounded!

