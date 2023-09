Metafísica del juego 2

¿Cuál habrá sido la primera acción del primer ser viviente del que procedemos todos los seres vivos? Y tras un rodeo llegamos a la conclusión lógica de que tuvo que ser una acción lúdica: una acción cuyas consecuencias se desconocían totalmente, pues por definición, siendo la primera, se ignoraban sus consecuencias, y que esa acción inaugural tuvo que repetirse porque causaba algún equilibrio o, si se prefiere, algún placer. Y precisamente definimos el juego como una acción de consecuencias desconocidas, pero que al producir placer tiende a repetirse.

Esa acción, y muy pronto una serie de acciones de ese tipo siguieron repitiéndose hasta volverse las reglas del juego de la vida, unas reglas distintas para cada especie, pero en todos los casos reglas de juego. Y ante esto, nos preguntábamos: ¿será un juego la vida?, y ¿meras reglas de juego las que la preservan?, o por el contrario ¿serán esas reglas un asunto serio?, ya que en el caso de que no se cumplan se pierde la vida: ¿las reglas de juego que son de vida o muerte pueden ser un juego?

Para nosotros, no por supuesto: lo que puede costarnos la vida no es un juego; por el contrario, es lo más serio que puede existir. Pero, abandonemos por un instante la perspectiva individual, la perspectiva humana y adoptemos el ángulo de la Vida misma… desde ese ángulo parecería que a la vida no le importa la vida individual, la vida de una especie, ni siquiera de una especie tan extraordinaria como la nuestra, la humana; a la Vida parece sólo interesarle mantenerse ella, al margen de la suerte que puedan correr los individuos o las especies; no le importa la desaparición de los dinosaurios con tal de que sobrevivan las lagartijas, no le importan las lagartijas con tal de que sobrevivan los insectos que se alimentan de las lagartijas, no le importan los insectos con tal de que las bacterias que los devoran sigan y sigan.

La Vida juega con los individuos y las especies, la Vida es ese juego de mantener la vida al margen de la modalidad que adquieran aquellos que, momentáneamente, la disfrutan: la Vida brinca de una generación a otra, la vida se divide y subdivide, se diversifica, nunca es fiel a nadie: la Vida siempre sale con vida.

¿Qué otra cosa podría ser la vida si no un juego con diferentes reglas? El juego de salvarse mientras pueda, mientras pueda adaptarse; la Vida es ese impulso que se renueva y renueva con tal de no perderse. Y es una paradoja que nosotros, intuyéndolo o de plano sabiéndolo, nos la tomemos tan en serio, pues somos un juguete biológico, un montón de materia inerte que por un breve lapso tiene vida, un mero y fugaz eslabón de la vida de la Vida.

Twitter

@oscardelaborbol

Óscar de la Borbolla https://www.sinembargo.mx/author/oscarborbolla Escritor y filósofo, es originario de la Ciudad de México, aunque, como dijo el poeta Fargue: ha soñado tanto, ha soñado tanto que ya no es de aquí. Entre sus libros destacan: Las vocales malditas, Filosofía para inconformes, La libertad de ser distinto, El futuro no será de nadie, La rebeldía de pensar, Instrucciones para destruir la realidad, La vida de un muerto, Asalto al infierno, Nada es para tanto y Todo está permitido. Ha sido profesor de Ontología en la FES Acatlán por décadas y, eventualmente, se le puede ver en programas culturales de televisión en los que arma divertidas polémicas. Su frase emblemática es: "Los locos no somos lo morboso, solo somos lo no ortodoxo... Los locos somos otro cosmos."