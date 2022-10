AMLO niega que Fuerzas Armadas busquen la Presidencia; no están pensando en eso, dice

El Presidente López Obrador afirmó que el Ejército sólo piensa en seguir ayudando al pueblo y no en aspirar al poder. Además, negó que esté condicionado por intereses de grupos de poder económico y político.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de México afirmó este martes en su rueda de prensa matutina que el Ejército no aspira a obtener una candidatura presidencial, ya que está enfocado en sus labores.

Los comentarios de Andrés Manuel López Obrador se dieron al ser cuestionado por las declaraciones que hizo el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, en las que mencionó, ante el Congreso de Hidalgo, que un militar puede participar en tareas políticas y tener aspiraciones políticas, incluso ser Presidente.

“No, los militares están dedicados a sus tareas, a sus misiones. Nosotros tenemos un Ejército muy leal a las instituciones, y un Ejército obediente a los gobiernos legal y legítimamente constituidos. No tenemos nosotros un Ejército golpista, al contrario, el Ejército actual surge para oponerse al golpe de Estado que llevó a cabo [Victoriano] Huerta con un grupo de insensatos de pandilleros en los que estaban oligarcas, fifís, otros militares y el Embajador de Estados Unidos en México, [Henry Lane] Wilson”.

Desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que el Ejército sólo piensa en seguir ayudando al pueblo e incluso negó que esté condicionado por intereses de grupos de poder económico y político.

“Nuestro Ejército no tiene esas aspiraciones de poder. Nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico o de poder político. No es como otros ejércitos, con todo respeto. Este es un Ejército, además, surgido del pueblo, por eso hablo que es pueblo uniformado”.

En ese sentido, el mandatario federal defendió al Ejército y criticó a sus adversarios, a quienes, dijo, les gustaría que “el Ejército dejara de ser leal a las instituciones, al pueblo y a la Patria”.

“Nuestros adversarios alucinan, quisieran que el Ejército dejara de ser leal a las instituciones, leal a la Patria, al pueblo, pues no lo van a lograr, porque además en esta nueva etapa el Ejército y las Fuerzas Armadas se están consolidando, pero no por el autoritarismo, sino por su mayor vinculación al pueblo, a su origen, porque el Ejército mexicano es parte del México profundo y, ¿por qué se están vinculando más? Porque de las cinco misiones del Ejército hay una que prácticamente no se realizaba, que era la de contribuir al desarrollo del país y esa es la misión que ahora, como nunca, se está llevando a la práctica”.

Añadió que las otras misiones son “la defensa nacional, la procuración de la paz interior, el apoyo a la población que eso lo han hecho muy bien y lo siguen haciendo muy bien en casos de desastre, el Plan D-NIII-E, también todo lo que tiene que ver con labores sociales, pero esta otra misión a la que hago referencia es a la de contribuir al desarrollo. Imagínense lo que nos han ayudado los ingenieros militares, los médicos, las enfermeras en la pandemia”.

“No están pensando en eso los militares, están pensando en seguir sirviendo al pueblo y con un añadido, con respeto profundo a los derechos humanos, eso es muy importante y que no se nos olvide, las manchas del Ejército se originaron por decisiones que tomaron o por órdenes que dieron autoridades civiles, hombres fuertes o presidentes. Entonces el Presidente de la República, que es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no ordena al Ejército oprimir al pueblo, no hay nada qué temer”, concluyó.

El pasado 22 de octubre, al defender la reforma que amplía la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, el titular de la Secretaría de Gobernación mencionó que un militar puede participar en tareas políticas y aspirar a la Presidencia.

“Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y tener aspiraciones políticas, incluso ser Presidente, pero deberá someterse a las urnas”, dijo Adán Agusto López durante su vista al Congreso de Hidalgo en el marco de su gira de trabajo para convencer a legisladores locales para que aprueben la reforma a las Fuerzas Armadas.

Además, recordó que ha habido mandatarios militares, como Lázaro Cárdenes y Manuel Ávila Camacho, algo que también mencionó hoy el Presidente lópez Obrador.

#DiálogoNacional⎮En #Hidalgo, el titular de #SEGOB, @adan_augusto, dijo que por instrucciones presidenciales inicia una nueva etapa política en el país, abriendo las puertas al diálogo entre los Congresos locales y el @GobiernoMX, cuya finalidad es el bienestar y la paz social. pic.twitter.com/VddeICVAAS — Gobernación (@SEGOB_mx) October 21, 2022

“El Ejército se ha caracterizado por su lealtad y su institucionalidad, el último Presidente de origen militar que este país tuvo fue Ávila Camacho, que sustituyó a Lázaro Cárdenas”, dijo.

El Congreso, de mayoría oficialista, finalmente aprobó la semana pasada una reforma constitucional para extender hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles en labores de seguridad pública, una decisión que ha sido rechazada por organizaciones humanitarias y opositores que consideran que la iniciativa profundiza la militarización del país y representa un riesgo a los derechos humanos.

Por ser una reforma constitucional, ahora deberá ser avalada por más de la mitad de los 32 congresos estatales antes de ser promulgada por el Ejecutivo.