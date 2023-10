Samuel García dejará Gobierno de NL pero acusa designación de interino: “es ilegal”

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– El Congreso de Nuevo León aprobó esta tarde la licencia solicitada por Samuel García Sepúlveda para dejar el Gobierno del estado con el fin de contender por la candidatura presidencial por su partido Movimiento Ciudadano (MC).

La solicitud fue aprobada con 27 votos a favor, en su mayoría por panistas y priistas; 11 en contra de MC; y dos abstenciones: una de Morena y otra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Tras aprobar la licencia por seis meses, la cual corresponderá desde el próximo 2 de diciembre al 2 de junio de 2024, la sede legislativa de Nuevo León designó a José Arturo Salinas Garza, presidente del Poder Judicial del estado y militante del Partido Acción Nacional (PAN), para que funja como Gobernador interino.

Es por ello que Salinas Garza, en consecuencia a su designación, solicitó a su vez licencia para dejar el cargo en el Poder Judicial de Nuevo León para ocupar el puesto de Gobernador interino.

Posteriormente, Salinas Garza asistió al Congreso de Nuevo León donde rindió protesta como Gobernador interino del estado.

En sus redes sociales, Garcí señaló que su solicitud de licencia es para “salvaguardar” su derecho para participar en la elección; sin embargo, “nada está decidido” y sigue concentrado en la gubernatura de Nuevo León. Sin embargo, calificó la designación del Gobernador interino como ilegal.

NEGÓ LICENCIA A “EL BRONCO” Y LO PRESUMIÓ. EL PASADO REVIRA A SAMUEL

“Este Congreso no está y jamás estará obligado a darle el aval a cualquier persona para ir a competir porque le plazca o tenga una aspiración personal”, criticó el 22 de diciembre de 2017 desde la tribuna del Congreso de Nuevo León Samuel García Sepulveda, entonces Diputado local, al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón por querer buscar la presidencia en 2018 por la vía independiente.

En esa ocasión, Samuel García votó en contra de concederle la licencia a “El Bronco” y sostuvo en su mensaje que compartió en sus redes sociales: “Es ridículo cómo se juega con la confianza de la gente. Por culpa de estas aspiraciones se denigra a los servidores públicos y lo más importante, él tenía un compromiso que firmó una semana antes de ser electo. Se comprometió por escrito a cumplir los seis años”.

Casi seis años después, al ahora Gobernador sus palabras se le han revertido. Samuel García ha pedido licencia para contender en el proceso interno de Movimiento Ciudadano para la candidatura presidencial de 2024, aún cuando él mismo aseguró en distintos espacios que acabaría sus administración completa, de los cuales apenas lleva una tercera parte.

En sus aspiraciones, Samuel García incluso interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para blindarse de la negativa del Congreso local a concederle licencia al cargo, un acto que aún no ha tenido lugar y que por lo mismo ha originado que su denuncia fuera desechada.

Ayer, el Congreso le pidió que precisara el tiempo por el cual se ausentará sin goce de sueldo de su cargo, de lo contrario, señaló la bancada panista, será la Legislatura la que establezca el plazo.

La eventual separación de su cargo se enmarca en un contexto de disputa que García Sepúlveda ha mantenido con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes han buscado someterlo a juicio político, en uno de los episodios álgidos de la pugna que mantienen en el estado.

Las encuestas lo identifican como un buen aspirante, incluso con un margen cercano a la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz; no obstante, tendrá que hacer frente a las críticas, al Congreso en contra y a la competencia en su partido, que no ha descartado abrirle las puertas a Marcelo Ebrard.

“Sobre todo el revuelo que se ha dado sobre si me destapé o no para Presidente de México, la cosa es muy simple: me preguntaron si quería ser Presidente y la respuesta es muy obvia. Por supuesto que quiero ser Presidente del país en el que nací, pero en este momento mi único compromiso, en lo que estoy completamente concentrado, es en trabajar duro para ser el mejor Gobernador que haya tenido Nuevo León, así que tranquilos, aquí seguimos y seguiremos jalando”, expresó el pasado 8 de diciembre en un video compartido en sus redes sociales en el que sostuvo que su Gobierno “ya desarrolló un Plan Estatal de Desarrollo del sexenio 2022-2027. Que vamos a estar los seis años, para que no anden ahí especulando”.