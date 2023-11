Xóchitl suma a Max Cortázar, el rostro del “plata o plomo” de Calderón a la prensa

-Con información de Álvaro Delgado y Romina Gándara

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– Censura y acoso contra los medios y periodistas críticos, así como privilegios y miles de millones de pesos para los aduladores, fueron las prácticas de Maximiliano Cortázar Lara como vocero de Felipe Calderón, a quien la virtual candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz designó como el encargado de comunicación de su equipo de campaña.

En los cuatro años que fue coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República con Calderón, Cortázar Lara asignó discrecionalmente 34 mil millones de pesos para los medios —de los 56 mil millones presupuestados en el sexenio—, una práctica de control que materializó también en los gobiernos de Rafael Moreno Valle en Puebla y Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas.

Cortázar Lara, formalizado por Gálvez como integrante de su equipo la noche del jueves, tiene experiencia también en las campañas de guerra sucia, como la que ejecutó en 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, “Un peligro para México”, diseñada por el consultor estadounidense Dick Morris y el español Antonio Sola Reche. Estas prácticas de hacer campaña política las ejerció también con Moreno Valle y García Cabeza de Vaca, de quienes fue coordinador de comunicación social, una carrera que inició de la mano de Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, cuñado de Calderón.

Igualmente, estuvo a cargo de la estrategia de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en uno de sus frentes, como recordó el periodista Ernesto Núñez, en su libro Crónica de un sexenio fallido (Grijalbo).

“Para preparar esa guerra, Calderón actuó en varios frentes, no sólo en el ámbito militar. Uno de ellos, el de la comunicación. El 8 de enero (de 2007) fueron citados en Los Pinos los titulares de todas las oficinas de comunicación social de secretarías de Estado y organismo desconcentrados. Maximiliano Cortázar, un viejo amigo de Calderón, ex baterista que llegó a tocar con el grupo juvenil Timbiriche, Cristian Castro y otros artistas, les dio a conocer la nueva política gubernamental en materia de comunicación, que se resumía en una sola orden, según algunos de los asistentes: no comunicar”, expuso en ese sentido el reportero.