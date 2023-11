ENTREVISTA | Spinoza encabezó 2 revoluciones para la humanidad: Rodrigues dos Santos

El escritor portugués Rodrigues dos Santos habló con SinEmbargo sobre la novela que ha escrito sobre Baruch Spinoza uno de los filósofos más grandes de la historia y creador del mundo moderno como lo conocemos.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– El filósofo neerlandés Baruch Spinoza encabezó dos grandes revoluciones para la humanidad: una, la del método científico moderno al finalizar lo que iniciaron Francis Bacon y René Descartes; y la otra, con la creación de las modernas democracias liberales con su obra Tratado teológico-político, planteó en entrevista el periodista y escritor portugués José Rodrigues dos Santos.

Rodrigues dos Santos ha publicado El secreto de Spinoza (Espasa), una novela histórica sobre la vida de Spinoza y sobre cómo puso final a la Edad de las Tinieblas e inventó el mundo moderno, tal y cual lo conocemos. El libro explica cómo empezó nuestro mundo y por eso es muy importante, porque la cosa más importante son las ideas y nuestro mundo resulta de ideas. Spinoza era un hombre crucial y central en la creación de nuestro mundo, entonces, es un libro sobre el pasado, pero es un libro sobre el presente, también, porque nos lo explica”, declaró el autor en entrevista con SinEmbargo.

José Rodrigues dos Santos platicó cómo Nicolás Copérnico hizo una gran revolución al señalar que la Tierra no es el centro del Universo; Isaac Newton, al haber desarrollado la física clásica; Einstein, con la relatividad; Darwin, con la la teoría de la evolución. “Spinoza hizo no una revolución como es normal, él hizo dos grandes revoluciones”.

“Él está en el fundamento del mundo liberal, de las democracias liberales que tenemos hoy y por eso es un autor de grandísima importancia, y es por esa razón, yo escribí esa novela”, comentó.

Sobre la primera, explicó que Bacon y Descartes decían que la naturaleza, la realidad todo es causa y consecuencia, una mecánica automática, pero Dios era la primera causa y, además, Dios tenía el poder de cambiar las leyes de la naturaleza y manipularlas para hacer los milagros. “Spinoza dice ‘no es así’ escribió Deus Sive Natura latín quiere decir Dios o la naturaleza, que dice Dios es la naturaleza y la naturaleza se explica por la naturaleza, no tiene necesidad de otras cosas de la naturaleza y lo sobrenatural no existe, solamente lo natural que no entendemos ahora pero que mañana vamos a hacer un descubrimiento nuevo que nos lo va a explicar, y eso fue fundamental porque terminó, el método científico y hoy, por ejemplo, desarrollamos la vacuna contra la COVID-19, gracias a el método que Spinoza finalizó”.

En cuanto, a la segunda revolución, José Rodrigues dos Santos indicó que Spinoza creó las modernas democracias liberales con su libro Tratado teológico-político. “En ese tiempo se pensaba que todos los misterios del Universo estaban en la Biblia, era un texto divino dictado por Dios y todos los misterios se podría encontrar en una línea, un versículo, en la Biblia con la respuesta. Él dice ‘no, la Biblia es un texto humano, hecho por humanos, para humanos, por razones humanas’, eso fue una grandísima revolución, nadie podía decir eso en ese tiempo. Y, además, dice que la religión era para manipular a las personas, era un impedimento para el conocimiento”.

“Tenemos que interpretar un mundo con la razón y eso es la ciencia, y crear el mundo utilizando también la razón, y organizar el mundo, y eso es la política. Esta propuesta de Spinoza fue interpretada con una propuesta para crear una religión de la razón, entonces, tuvo un impacto tremendo en todos los filósofos, el periodo de las luces, por ejemplo, en Francia, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, estaba la influencia de Spinoza”, ahondó el escritor y periodista portugués.

Rodrigues dos Santos indicó Spinoza era un liberal: “Él decía ‘el objetivo de la Gobernación es la libertad’, y es interesante porque tuvo un impacto también en las luces inglesas, John Locke considerado el padre del liberalismo, las personas no lo saben pero él fue a Amsterdam y leyó todas la obra de Spinoza, todos sus libros y después las publicó utilizando las ideas de Spinoza, que no se podía citar porque Spinoza era un autor maldito en esa época, se decía que sus libros fueron escritos en el infierno, quiere decir que él era Satanás. Entonces, no podía citar, pero esas ideas liberales fueron primero para la Constitución americana, después la Revolución Francesa por la Constitución francesa, y hoy están en la Constitución portuguesa, la Constitución, estoy seguro, de México también”.

El autor de esta novela advirtió, no obstante, que actualmente las dos grandes revoluciones de Spinoza están bajo ataque. “Hoy tenemos los terraplanistas, los negacionistas que dicen ‘la vacuna no es verdad, el hombre no fue a la luna’, y todo eso, y ese terraplanismo es un ataque a la razón, es un ataque al mundo de Spinoza, y también existe un ataque en la política y es un ataque que resulta de una confrontación entre dos mundos, los mundos de las democracias liberales, que es el mundo de Spinoza, y los mundos de las dictaduras”.

Este ataque, dijo, empezó hace algún años con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. “Ssa confrontación existe, es un ataque al mundo de Spinoza y las democracias están en peligro realmente. Es verdad que las democracias tienen muchos problemas, lo sabemos y dicen que los políticos que son corruptos, otros que son demagogos, mentirosos, todo eso, tenemos inflación, todo esos problemas, pero las dictaduras no son ningún paraíso, no es un paraíso, tiene muchos problemas”

“Este libro es muy importante hoy, porque en un momento que el mundo de Spinoza, que dice que el occidente, las democracias liberales, la ciencia están bajo ataque, es importante entender cómo todo empezó, por qué todo empezó, cuál es la circunstancias, es un libro que lo explica”, puntualizó en ese sentido.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.