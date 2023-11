Expresidente llama “dama de compañía” a Mariana y ella revira: no le permito, vulgar

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Mariana Rodríguez Cantú, titular de “Amar a Nuevo León” y esposa del precandidato Samuel García, denunció en sus redes sociales los comentaros que hizo Vicente Fox en su contra, luego de que el expresidente mexicano se refirió a ella como “dama de compañía”.

Desde su cuenta de X, antes llamada Twitter, la influencer respondió al mensaje que hizo el exmandatario federal sobre su persona, donde le exigió respeto respecto a su labor en la vida pública y privada, en la que mencionó que es licenciada, madre y empresaria.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre”, escribió en su perfil.

Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre.

No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. https://t.co/lUF92HtLL1

