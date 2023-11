FOTOS Y VIDEOS: Miles de mujeres marchan contra la violencia de género en México

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Activistas, colectivos feministas y ciudadanas participaron este sábado en la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, también denominada como “25N“, para concientizar a la población sobre los tipos de violencia que se presentan todos los días en país y en el resto del mundo.

Desde el mediodía de este 25 de noviembre, cientos de mujeres se dieron cita en diversos puntos para exigir a gritos un alto a la violencia de género que permea entre la sociedad y las mismas autoridades.

La marcha que inició en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en avenida Paseo de la Reforma, siguió a lo largo de la tarde por las principales avenidas de la capital, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Las madres de las víctimas de desaparición y feminicidio se unieron al contingente a la altura del Ángel de la Independencia, donde otros colectivos feministas las arroparon para salir juntas.

Activistas e integrantes de diferentes colectivas también se manifestaron a favor de Palestina, donde cerca de dos tercios de las más de 13 mil personas asesinadas en Gaza son mujeres y niños, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el marco del 25N, las mujeres aprovecharon su voz para exigir un cese al fuego ante las imágenes trágicas y dolorosas que han hecho suyas para gritar una y otra vez que pare la violencia en Gaza por el bien de las mujeres y las niñas.

A su llegada al Zócalo capitalino, cada una de las mil 500 mujeres que participaron hoy, se desplegaron a distintos espacios para realizar diferentes expresiones.

Mientras unas realizaban una producción cinematográfica, que había encabezado el primer contingente de madres y organizaron el avance de la protesta, finaliaba su trabajo en el Palacio Nacional, otras cantaban y bailaban junto al asta bandera.

Otras continuaban protestando por acceso a la justicia, la aceleración en las investigaciones y un llamado a las autoridades para que los agresores no salgan libres.

Asimismo, entre las colectivas, colocaron fotografías de las cientos de víctimas de feminicidio sobre las gruesas láminas que protegían el Palacio Nacional, así como siluetas moradas de una niña con el puño en alto que representan a la mujer de la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

La marcha de este año se realizó sin ningún contratiempo, violencia o participación del bloque negro.

SALDO BLANCO EN MOVILIZACIONES POR 25N

Autoridades capitalinas informaron horas más tarde que las diversas movilizaciones en las que participaron mil 500 mujeres se desarrollaron pacíficamente y concluyeron con saldo blanco.

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, instruyó a las secretarías de Gobernación y de Seguricad Ciudadana de la CdMx implementar un operativo en diversos puntos de la ciudad para garantizar la seguridad y el derecho a la libre manifestación de las personas que asistieron.

En la capital del país, las protestas iniciaron el viernes por la noche con la plaza principal de la capital del país transformada en un ‘cementerio’ de mujeres.

Colectivos feministas cubrieron parte del Zócalo, frente a la sede presidencial, de cartones rosas que simulaban lápidas. Donde debía leerse el nombre de la difunta aparecía la palabra “feminicidio”.

El singular panteón, decorado con veladoras y carteles en recuerdo de las mujeres asesinadas en el país, lanzaba una exigencia silenciosa de justicia que el sábado retumbó por toda la región. El objetivo en todas partes era llamar la atención con las protestas.

VIOLENCIA DE GÉNERO MATA A UNA MUJER CADA DOS HORAS

Hay más conciencia social, más leyes, más estadísticas y una respuesta estatal más presente, pero aún así la violencia feminicida se mantiene en la región. Por eso también hay más gritos que piden que se detenga, voces de distinta procedencia, edad y raza que dicen “¡Basta!” y que exigen respuestas a sus gobiernos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recordó en su último reporte que el problema es una realidad en 26 países y territorios: una mujer es asesinada por razones de género cada dos horas.

En 2022, las víctimas latinoamericanas de feminicidios sumaron cuatro mil 050, según las cifras entregadas por los Estados, publicadas esta semana con ocasión de la conmemoración el sábado del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero los colectivos aseguran que esta lacra es mayor de lo que evidencian los datos oficiales.

“Por el derecho a vivir de todas las mujeres”, gritaba el sábado un grupo de mujeres brasileñas en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.

Estos asesinatos son, en palabras de la Cepal, “la expresión extrema de la desigualdad, la discriminación y las múltiples formas de violencia contra las mujeres y las niñas”.

De ahí que, como cada 25 de noviembre, las voces crispadas se multiplicaran y se convocaran marchas y manifestaciones de uno a otro extremo del continente. El clamor es el mismo. Las voces, diferentes, pero cruzaban fronteras.

Las calles de Argentina fueron probablemente donde más se dejó notar ese sentimiento dirigido contra el ultraderechista Javier Milei, presidente electo del país sudamericano desde el domingo pasado. “Ni un ajuste más, ni un derecho menos”, repetían indignadas unas dos mil mujeres en Buenos Aires.

“Siempre salgo a la calle, pero hoy fue una necesidad”, afirmó Mercedes Menzt, una estudiante de 18 años. “No podía no salir hoy, siendo que el domingo fue un día en que algo se rompió en el país”. En su opinión, el nuevo Presidente se rodeó de mujeres sí, pero “mujeres machistas”, señaló.

Las feministas argentinas, que han sido una de las voces más fuertes del continente por los derechos de las mujeres, aseguraban el sábado que no darían “ni un paso atrás” en derechos que les han costado mucho lograr, como el del aborto.

En Quito, Ecuador, una mujer pintada como las populares catrinas mexicanas, gritaba “Las niñas son niñas, las niñas no son madres”, recordando un problema que afecta con fuerza la región.

Según la Cepal un cuatro por ciento del total de víctimas de violencia son niñas menores de 15 años. Y hay casos de matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados en una de cada cinco niñas. Además, más de 400 menores perdieron a su madre o cuidadora por feminicidio en 2022.

En Caracas, Venezuela, repetían “mujer, vida, libertad”, muchas con símbolos de mariposas en sus manos en recuerdo de las feministas dominicanas, las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo precisamente el 25 de noviembre de 1960, la efeméride que dio origen a las conmemoraciones de este sábado.

Algunas mujeres en el Gobierno quisieron dejar claros sus compromisos. La vicepresidenta colombiana Francia Márquez anunció el sábado la creación del Viceministerio de la Mujer para fortalecer el monitoreo y la prevención de la violencia de género.

Y la Presidenta peruana Dina Boluarte participó en una concentración en Lima donde tuvo que escuchar las exigencias para destinar más recursos a este problema.

Además, solo tres de 19 países reportan datos de fuentes oficiales sobre denuncias de violencia o medidas cautelares que permitan evaluar la eficacia de las políticas públicas y de las instituciones; y sólo en siete países hay regulación para atender e indemnizar desde el Estado a los hijos de las mujeres víctimas de feminicidio.

Avanza la marcha por el #25N y enseguida se moviliza un grupo de policías, en su mayoría mujeres con cascos y escudos, que se mueve en paralelo a la manifestación contra la violencia contra las mujeres.

