Andrew Garfield podría volver a interpretar a Spider-Man en nueva cinta para el UCM

AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

Madrid, 25 de diciembre (Europa Press).- Después de que Sam Raimi cerrara su trilogía sobre el héroe arácnido con Tobey Maguire como protagonista en 2007, Andrew Garfield protagonizó dos entregas de The Amazing Spider-Man con Marc Web tras las cámaras sin llegar a realizar una tercera película sobre el trepamuros. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el actor regrese al UCM retomando al personaje.

El estreno de Spider-Man: No Way Home confirmó lo que muchos marvelitas venían sospechando, la aparición de Garfield junto a Tom Holland y Tobey Maguire regresando al Universo Cinematográfico Marvel gracias al multiverso.

Tras su ya confirmada presencia en el filme de Jon Watts, que supuso su debut dentro del UCM, el tuitero Daniel Richtman, publicó a través de su cuenta que el intérprete de The Social Network podría regresar. “También he oído que Andrew podría volver”, escribió.

I also hear Andrew might come back — Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) December 19, 2021

No obstante, no confirmó que esta posible vuelta estuviera ligada a un nuevo capítulo de The Amazing Spider-Man, nuevamente con Webal frente, o si se podría tratar de otro tipo de proyecto.

Inicialmente, The Amazing Spider-Man fue concebida como una trilogía pero, tras el acuerdo entre Sony y Marvel para compartir los derechos del personaje e incluirlo dentro del UCM, se quedó sin completar siendo The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro estrenada en 2014 la última película, pese a que los planes para la tercera entrega y un spider-verso con el Peter Parker de Garfield en el centro estaban ya en desarrollo.

A la espera de ver si Andrew Garfield tiene o no futuro como Spider-Man, los fans del personaje pueden reencontrarse con el trepamuros encarnado por Garfield en la ya estrenada Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa).

