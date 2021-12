MakeTASM3: Fans lanzan petición para que Andrew Garfield regrese como Spider-Man

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- ¿Quién es el mejor Spider-Man de la historia? Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire pusieron la interrogante sobre la mesa una vez más gracias a Spider-Man: No way home, la tercera entrega de la saga protagonizada por Holland en la que Marvel abre las puertas del Multiverso.

La respuesta del público a No way home fue tal que los fans de Andrew Garfield lanzaron una petición para que Sony se anime a darle una oportunidad al protagonista de Tick, Tick… Boom! de interpretar de nueva cuenta al Hombre Araña en The Amazing Spider-Man 3.

El hashtag #MakeTASM3 se convirtió en tendencia mundial, desde el fin de semana de estreno de Spider-Man: No way home, luego de que varios seguidores se sumaran a exigir que la trilogía de Garfield contara con una conclusión formal.

Miles de internautas han destacado el trabajo de Andrew dentro y fuera del rodaje de The Amazing Spider-Man. En algunos de los comentarios recalcaron que su personaje merece un final digno después de la desgarradora muerte de Gwen Stacy.

“Andrew Garfield hizo un trabajo increíble en la franquicia The Amazing Spider-Man y siempre me ha molestado que su actuación haya sido tan pasada por alto. Se merece la oportunidad de terminar la historia de su Spidey en The Amazing Spider-Man 3. #MakeTASM3 (sic)”, escribió el escritor Michael Patterson en Twitter.

