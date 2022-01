El EZLN se ha confinado a una posición de marginalidad, afirma académica

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se encuentra en una dinámica de aislamiento y lejos de tener la capacidad de presentar un proyecto sólido que pueda volver a atraer a las masas como ocurrió en enero de 1994, aseguró Adela Cedillo, académica de la Universidad de Wisconsin-Madison.

SinEmbargo publicó este día un video inédito de un hecho histórico. La declaratoria de guerra hecha el 26 de enero de 1993 por la organización insurgente más antigua de México, las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), fundada en 1969 y que dio pauta al levantamiento de enero del EZLN.

En esta grabación consta que la declaración de guerra fue decidida, por unanimidad, por los delegados al Primer Congreso del Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional (PFLN), exactamente a las 18 horas con 46 minutos del 26 de enero de 1993.

Ese Primer Congreso del PFLN aprobó, también por unanimidad, el acuerdo de dar inicio a los combates ese mismo año de 1993, aunque oficialmente iniciaron el primer minuto de enero de 1994 con el levantamiento del EZLN.

En este video del archivo histórico del Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional, organización fundada en 1969, hay imágenes de las tropas del EZLN y aparece el comandante Germán en la bienvenida y en la clausura del Congreso, mientras que el subcomandante Marcos es quien toma la votación para la declaración de guerra al Estado mexicano, que sigue vigente.

En ese sentido, Adela Cedillo aseguró en la plática que ahora el Ejército Zapatista ha profundizado su ruptura con las Fuerzas de Liberación Nacional, en particular con el comandante Germán, la cual se dio en 2013, a la par que se ha ido desdibujando a causa de diversos factores, entre ellos, la edad del subcomandante Marcos —quien pese a que ha buscado pasar la batuta de vocero sigue siendo el líder más visible— y los rumores que existen en torno a él por sus supuestos problemas de salud.

“Marcos es ya un hombre de 67 años por ahí e igual que el expresidente Echeverría, la vida como guerrillero en la selva no le favorece, es un guerrillero bastante longevo para ser un icono de la guerrilla armada en América Latina, evidentemente se va a apagar. No hay un guerrillero que haya vivió más allá de los 40 años, muy pocos llegan. Evidentemente esto lleva a un desgaste del discurso, de la retórica, pero esto no puede mantener el intereses público de sus simpatizantes en una misma línea con un tiempo tan prolongado”.