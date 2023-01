¡Spotify se cae! Usuarios reportan fallas en la plataforma al reproducir canciones

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Internautas de las redes sociales reportaron fallas en la plataforma de streaming musical Spotify, pues no podían reproducir las canciones completas o sólo marcaba error y se impedía la navegación en la plataforma.

El portal DownDetector informó que las fallas comenzaron a reportarse aproximadamente a las 12:22 horas y las principales ciudades de México afectadas que denunciaron fallas en el servicio fueron Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

User reports indicate Spotify is having problems since 1:25 PM EST. https://t.co/1vfaUWB1XE RT if you're also having problems #Spotifydown

El punto más alto de falla que detectó el sitio fue a las 13:22 horas, pues registró casi 35 mil inconsistencias, siendo en la app donde se tuvo el 52 por ciento de las fallas, 28 por ciento en el sitio web y el 19 por ciento en la reproducción del audio.

Sin embargo, a las 13:45 horas, DownDetector ya no tenía ningún reporte de fallas en toda la plataforma, por lo que debería operar con normalidad.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) January 26, 2023