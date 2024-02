Jacob Rothschild, reconocido banquero y filántropo británico, muere a los 87 años

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS).- Jacob Rothschild, banquero y filántropo que abandonó el banco familiar para construir su propio imperio financiero en la City londinense, ha fallecido este lunes a los 87 años por causas no reveladas.

Rothschild, nacido en Berkshire el 29 de abril de 1936, inició su carrera en el banco familiar, NM Rothschild & Sons, en 1963, antes de pasar a cofundar J. Rothschild Assurance Group, que se convirtió en la actual gestora de patrimonios londinense St James’s Place.

The Rothschild Foundation and Waddesdon Manor are deeply saddened to announce the death of Lord Rothschild, businessman, entrepreneur, philanthropist and cultural leader. He will be greatly missed by his family, his colleagues and his many friends. pic.twitter.com/wKkZZjQu8l

— Waddesdon (@WaddesdonManor) February 26, 2024