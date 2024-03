Cuando hablamos de cáncer y Kate Middleton

https://youtu.be/Dyd3vCTS-PI

La reciente noticia de que Catherine Elizabeth Middleton, figura pública y miembro de la llamada familia real del Reino Unido conocida como Kate Middleton fue diagnosticada con cáncer hallado de manera incidental y que actualmente se encuentra recibiendo quimioterapia “preventiva” ha motivado que algunas personas se acerquen a preguntar de manera puntual: ¿Por qué se oyen mas casos de gente joven con cáncer? ¿Cómo podemos prevenir que no nos suceda?

Cuando identificamos, diagnosticamos o tenemos sólidas sospechas de que un tumor en una persona puede ser maligno inicia un tono y una forma de conversación muy particular con las personas padeciendo esta enfermedad. Se inicia una conversación profesional muy delicada a la cual debemos prestarle particular atención.

Para quienes hemos recibido entrenamiento en oncología, rama de la medicina especializada en cáncer, es fundamental entender el impacto que tendrán nuestras palabras en las personas. Les introducimos en nuestra explicación en una espiral de términos, pronósticos, planes de diagnóstico, pruebas y tratamientos los cuales, no debemos olvidar, para la mayoría de las personas es la primera vez que de manera personal deben entender, elaborar y reconocer como parte de su vida.

Muchos pacientes con cáncer tienen la percepción de que navegan por un campo minado de términos y conocimiento cada vez que se presentan a la consulta. En culturas como la mexicana, el rol de los remedios tradicionales, mágicos, esotéricos encuentra aún terreno fértil para distraer la atención en el mejor de los casos y en los peores retrasar el diagnostico de certeza, el tratamiento y algunas veces causar también un daño patrimonial, ya que algunas terapias alternativas son muy costosas e ineficaces.

Aun cuando es cierto que las personas al final deciden qué desean hacer con su vida y que he tenido casos de personas que deciden no hacer nada, también es cierto que algunas pacientes deciden usar tratamientos alternativos y al ver la ineficacia, regresar a recibir el plan propuesto. Es muy probable que al no recibir tratamiento por un periodo de tiempo, la etapa clínica y el pronóstico se hayan modificado y no en pocas ocasiones la ventana de oportunidad para tratamiento curativo se haya cerrado.

Los casos de cáncer como un hallazgo incidental, no sospechado son pocos, más bien raros. Con los avances de la medicina moderna en métodos diagnósticos inmunológicos, histológicos, estudiando las células, sus receptores hormonales; estudios de diagnóstico o incluso procedimientos de invasión mínima para realizar una biopsia, la mayoría de las personas inician un plan de tratamiento después de un diagnóstico de certeza.

Recientemente se han reportado casos de personas muy jóvenes con cánceres que les causaron la muerte. Uno de los mas recientes es el del actor Chadwick Boseman, protagonista de la película Black Panther, quien murió a los 43 años por cáncer de colon.

En el ultimo año se han publicado varios artículos en los cuales se analiza este incremento de casos de cáncer avanzado y algunos muy agresivos en personas jóvenes, la conclusión es que no sabemos con certeza, pero factores como la alimentación, la vida sedentaria, el uso de plásticos, el sobrepeso y no tener la disciplina de la detección temprana son factores que se asocian de manera estadística sin una clarea relación causa-efecto.

En el caso particular de Kate Middleton y con la escasa información disponible, incluyendo su edad y las condiciones precipitadas en las que fue atendida quirúrgicamente hace menos de tres meses y actualmente en quimioterapia que ha sido mal llamada “preventiva”, lo cual es “adyuvante” después de un procedimiento quirúrgico, lo cual fue la etapa inicial del tratamiento. Sabemos de casos incidentales de apendicitis, aproximadamente uno en cada 200, en los cuales al analizar bajo el microscopio diagnosticamos adenocarcinoma. El tratamiento es la cirugía para remover el apéndice. Las paciente de su edad presentan con cáncer requiriendo quimioterapia adyuvante son del aparato reproductivo, más especifico, por cáncer de ovario.

La recomendación para la población en general es ser puntuales en sus programas de detección oportuna para cáncer cérvicouterino, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de piel, cáncer de próstata y esquemas de vacunación.

El diagnóstico temprano sigue siendo el arma más robusta al alcance de todas las personas. La medicina preventiva con el cumplimiento puntual de los programas de detección temprana deberán ser una prioridad de los proyectos de salud pública. A las personas nos corresponde informarnos de los programas de prevención adecuados para nuestra edad y género al nacimiento desde la perspectiva personal. Como miembros de una sociedad debemos exigir que exista acceso suficiente a los programas de detección temprana.

Muchas gracias.

Héctor L. Frisbie https://www.sinembargo.mx/author/hectorlfrisbie Nació en la Ciudad de México en 1965. Se graduó como Médico Cirujano en 1989 en la Ciudad de México. De la especialidad de Ginecología y Obstetricia en 1996 en la Ciudad de México. Fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se graduó en Alta Dirección en Instituciones de Salud Publica en el IPADE. Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Dalinde en la Ciudad de Mexico. Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León, Guanajuato. Es candidato al Doctorado en Salud Pública por la Universidad Walden en Minneapolis Minnesota. Desde 2010 practica medicina en EU. Participa regularmente en entrevistas de salud en las cadenas UNIVISION y TELEMUNDO. Tiene un canal educativo en YouTube en aspectos de Salud asociado a un noticiero y se transmite cada semana en la República Mexicana.