Rusia advierte a Ucrania de no incitar guerra mundial; mientras, logra tomar Kreminna

Por David Keyton y Jon Gambrell

KIEV, Ucrania (AP) — El diplomático ruso de mayor rango advirtió a Ucrania que corre el riesgo de provocar la Tercera Guerra Mundial y dijo que la amenaza de conflicto nuclear “no debe subestimarse”, mientras su país atacaba instalaciones ferroviarias y de combustible lejos del frente de la nueva ofensiva de Moscú en el este de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña, por su parte, dijo el martes que las fuerzas rusas habían tomado la ciudad ucraniana de Kreminna, en la región de Luhansk, tras días de batallas callejeras.

“Supuestamente, la ciudad de Kreminna ha caído y se reportan intensos combates al sur de Izium mientras las fuerzas rusas intentan avanzar hacia las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk desde el norte y el este”, señaló el ejército británico en un tuit el martes.

(3/4) The city of Kreminna has reportedly fallen and heavy fighting is reported south of Izium, as Russian forces attempt to advance towards the cities of Sloviansk and Kramatorsk from the north and east.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 26, 2022