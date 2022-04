Cambio climático, COVID y escasez de alimentos traerán avalancha de catástrofes: ONU

Por Seth Borenstein

Los Ángeles, 26 de abril (AP).- Un mundo desgastado por los desastres será golpeado con más fuerza por ellos en los próximos años, según un informe publicado el lunes por Naciones Unidas.

El número de olas de calor extremo en 2030 será tres veces mayor al de 2001, y habrá 30 por ciento más sequías, pronostica el informe. No sólo son desastres naturales intensificados por el cambio climático, es la COVID-19, colapsos económicos y escasez de alimentos. El cambio climático tiene una huella enorme en la cantidad de desastres, indican los autores del informe.

