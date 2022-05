Tom Brady asegura que la reconstrucción de su rodilla le ha permitido correr más

Estados Unidos, 26 de mayo (EFE).- El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, aseguró este miércoles que la reconstrucción que tuvo en la rodilla izquierda el año pasado le ha permitido correr más en esta temporada baja.

“Ha sido divertido simplemente correr un poco, trabajar en algunas situaciones de carreras de velocidad. Sentí por primera vez en esta temporada baja una real mejoría”, dijo Brady en conferencia de prensa.

El considerado mejor jugador de la historia de la NFL explicó cómo fue el proceso para recuperarse de la operación que se realizó en la rodilla al final de la campaña 2021, luego de obtener su séptimo anillo de campeón.

“Me desgarré en mi última temporada en New England, pasé toda la temporada baja así. No me hice una reconstrucción porque pensé que se arreglaría. Al año siguiente fue más grave, dolor todos los días. Finalmente me la reconstruyeron el año pasado”, detalló.