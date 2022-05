AMLO decidirá el viernes si asiste a la Cumbre de las Américas; ya recibió invitación

Sin adelantar su posición definitiva, el Presidente López Obrador reveló esta mañana que ya recibió la invitación de la Casa Blanca.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidirá el viernes si asistirá a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos el mes próximo, pues dijo que “está valorando una serie de factores”.

“Mañana es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre. Es probable porque estamos valorando una serie de factores”, señaló el mandatario casi al terminar su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre cuáles eran dichos factores que determinarían la decisión de ir o no, el Jefe del Ejecutivo federal respondió que “depende de que inviten a todos”.

Sobre la decisión del Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de no asistir al encuentro, López Obrador agregó que “el que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie”.

Asimismo, el Presidente mexicano anunció que ayer le llegó la invitación a la cita continental prevista para celebrarse en Los Ángeles entre el 8 y 10 de junio próximos.

“Me llegó ayer la invitación, esta fechada de hace cinco días, como que está mal el correo, pero me llegó ayer. Ya voy averiguar por qué tan tarde”.

La prensa cuestionó al mandatario sobre las declaraciones de Díaz-Canel, quien denunció el miércoles que “Estados Unidos ha estado realizando intensas gestiones y ha ejercido brutales presiones” contra los países como México que han pedido una cumbre “inclusiva”.

En ese sentido, López Obrador reiteró que México tiene “muy buena relación con el Gobierno de EU, con el Presidente Joe Biden y añadió que también se tiene una “muy buena relación con el Gobierno de Cuba. “Considero que el Presidente Miguel Díaz-Canel es un hombre integro, una persona con principios y honesta”.

Las declaraciones del Presidente de México se dan luego de que el Presidente de Cuba asegurara ayer que “en ningún caso” asistirá a la controvertida Cumbre de las Américas de Los Ángeles a la que Washington aún no lo ha invitado.

“Se sabe que el Gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva. Era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se le pusiera fin a las exclusiones”, escribió el mandatario en Twitter.

Se sabe que el gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva. Era su intención excluir a varios países, entre ellos #Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se le pusiera fin a las exclusiones. (1/4) — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 25, 2022

“Agradecemos la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones. Compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad”, continuó Díaz-Canel.

A la par, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo también que no acudirá a la Cumbre de las Américas.

“Yo le digo desde aquí al yanqui: olvídense, no nos interesa estar en esa Cumbre”, enfatizó Ortega en un discurso durante un acto oficial en conmemoración del 127 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino (1895-1934).

En los días posteriores, los presidentes de Bolivia y Guatemala, Luis Arce y Alejandro Gianmattei, respectivamente, también habían señalado que no harían acto de presencia si había excluidos.

-Con información de EFE.