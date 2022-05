De atmósfera a los icebergs: fuentes no convencionales para combatir escasez de agua

Por Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 26 may (EFE).- Desde atrapar el agua de la atmósfera hasta conseguirla de un iceberg: La creciente escasez de agua obligará a muchos países a utilizar en los próximos años fuentes no convencionales que pueden proporcionar abundantes recursos hídricos para el consumo humano y agrícola.

Este instituto basado en Canadá ha coordinado el libro “Fuentes no convencionales de agua” publicado hoy por la ONU.

Una de las principales fuentes no convencionales de donde se puede extraer agua es la atmósfera, que se estima contiene 13 mil kilómetros cúbicos de vapor de agua. Un kilómetro cúbico de agua equivale al contenido de 400 mil piscinas olímpicas.

Y las necesidades de agua dulce del planeta son de unos 4 mil 600 kilómetros cúbicos al año.

Según explicó Qadir, existen varios métodos para capturar el agua de la atmósfera y utilizarla para su consumo.

📢 NEWS RELEASE📢"Unconventional Water Resources", a new book published by @SpringerNature and compiled by @UNUINWEH @UNU_FLORES & @FAO, examines unconventional ways to response to global water security !

💧Book👉 https://t.co/qkpeShyOA6

💧Press Release👉https://t.co/DTfeaKzG3O pic.twitter.com/vXOwLjXS4K

— UNU-INWEH (@UNUINWEH) May 26, 2022