Hidrotrióxidos, una nueva clase de compuestos químicos descubiertos en la atmósfera

Redacción Ciencia, 26 may (EFE).- Una nueva clase de compuestos químicos ha sido detectada en la atmósfera, se trata de los hidrotrióxidos, de cuya existencia se sospechaba pero sin pruebas y cuyo efecto en la salud humana y en el clima global debe aún estudiarse.

Los hidrotrióxidos (ROOOH) son sustancias gaseosas con un grupo formado por tres átomos consecutivos de oxígeno “O” y un átomo de hidrógeno “H”, que está unido a un resto orgánico (R).

En experimentos de laboratorio, demostraron que los hidrotrióxidos se forman durante la descomposición atmosférica de sustancias conocidas y ampliamente emitidas, como el isopreno y el sulfuro de dimetilo.

New type of extremely reactive substance discovered in the #atmosphere @uni_copenhagen @sciencemagazine https://t.co/hFqtlmKvwV https://t.co/jMOhk6alfF

— Phys.org (@physorg_com) May 26, 2022