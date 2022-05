Star Wars lanza primer tráiler de Andor, protagonizada por Diego Luna

AS MÉXICO

La nueva serie de Star Wars, protegonizada por el mexicano Diego Luna, llegará a Disney+ el próximo 31 de agosto con sus dos primeros episodios; meses después del estreno de Obi-Wan Kenobi.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 26 de mayo (ASMéxico).- Lucasfilm ha aprovechado el incomparable marco de la Star Wars Celebration 2022 para presentar el primer tráiler de Andor, la próxima serie de Star Wars que llegará a Disney+ tras el inminente estreno de Obi-Wan Kenobi, un primer vistazo de casi dos minutos de duración.

Tanto es así, que ya se ha confirmado su fecha de estreno en la plataforma de streaming de Disney: 31 de agosto de 2022. Y lo hará con un doble episodio de los doce que tendrá esta primera temporada. Además, ya tenemos un primer póster de la serie centrado en su protagonista, Cassian Andor, interpretado de nuevo por el actor Diego Luna tras debutar en la saga en la película spin-off Rogue One: Una historia de Star Wars.

FECHA DE ESTRENO DE ANDOR Y PROMER TRÁILER

Andor, como no podía ser de otra manera, es una precuela de Rogue One y tiene lugar cinco años antes de los acontecimientos ocurridos en dicha película, momento en el que empieza a surgir un movimiento de rebelión contra el Imperio.

Concebida como una serie de espías con toques de cine negro en el universo de Star Wars, Cassian Andor empezará a vivir sus propias aventuras tras sufrir una expansión del Imperio que acaba con cualquiera que se interponga en su camino.

El creador y showrunner de la serie es Tony Gilroy (El legado de Bourne), guionista de la propia Rogue One, que en este caso cuenta con la pluma de Stephen Schiff de The Americans, Beay Willimon y Dan Gilroy (House of Cards) para dar forma al guion. Junto a Diego Luna como Cassian Andor, la serie cuenta con un reparto formado por nombres como Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Denise Gough y Kyle Soller, entre otros.

Andor llegará a Disney+ el próximo 31 de agosto de 2022 con sus dos primeros episodios.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.