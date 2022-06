¿Qué platillos colombianos son los imperdibles en una visita al país sudamericano?

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Colombia es un país cautivante, lleno de color, ritmo y aroma a café; al pensar en su comida es inevitable dejar fuera las arepas, preparadas con harina de maíz y de forma redonda que se cocinan a la parrilla; no obstante, existen otros platillos que esta gastronomía tiene para ofrecer, en especial si se piensa visitar el país sudamericano próximamente.

Gilberto Salcedo, Vicepresidente de Turismo en ProColombia, compartió en entrevista con SinEmbargo que la gastronomía colombiana es consecuencia de la gran diversidad que tienen en el país, en términos de personas, costumbres, hábitos y en productos que tienen, aspectos que se ven reflejados en los platillos que terminan en la mesa de las familias colombianas y de los visitantes.

“Colombia no solamente es el país de los mil ritmos que es un reflejo clarísimo de nuestra diversidad cultura, somos música, a donde tú vas encuentras algo nuevo, algo que no has escuchado, surgen nuevos ritmos, vas a Cartagena y te aparece la champeta y se terminan volviendo movimientos muy importantes; lo mismo pasa con la gastronomía. Yo me atrevería a decir que hasta hace un par de años venimos conectando el mundo gastronómico con el mundo turístico, so bien los colombianos conocíamos nuestra gastronomía, entendíamos nuestras cocina, no estábamos tan claros en conectar esos dos mundos”, señaló Gilberto.