PRI-PAN-PRD se impusieron en Consejo Electoral que según sería apartidista y autónomo

Este lunes, el PAN, PRI y PRD, así como organizaciones afines que ellos llaman “sociedad civil”, presentaron el Frente Amplio por México que, al menos por ahora, sustituye a Va por México y será, al parecer, el encargado de elegir a su candidata o candidato para 2024. En las horas previas se dio a conocer sobre la integración de un “mini INE”, del cual ha renunciado públicamente el académico Sergio Aguayo, aunque ha trascendido que otros miembros también declinaron.

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– Los partidos políticos PRI, PAN, PRD impusieron miembros al Consejo Electoral Ciudadano y provocaron la salida de académicos que iban a encabezar su conducción, lo que pudrió al llamado “mini INE”, un órgano que nacerá con presencia partidista contra la propuesta de elegir candidato presidencial sin que las fuerzas tradicionales metieran mano.

José Antonio Crespo como Sergio Aguayo dijeron en sus cuentas de Twitter que la propuesta inicial de este Consejo Electoral Ciudadano era dejar fuera a los partidos políticos y permitir que expertos no partidistas organizaran la especie de primaria o interna en la coalición Va por México, los partidos no aceptaron e impusieron miembros a la conformación de este “mini INE”. Esto provocó la salida de varios académicos que pusieron como condición que se les diera total libertad, es el caso de Sergio Aguayo, que así lo informó en su cuenta de Twitter.

Aunque las negociaciones siguen, los partidos finalmente impusieron que una parte fueran sus representantes.

Lo que sucedió con el Consejo Electoral Ciudadano de la oposición es muy parecido con lo que ha pasado con los Institutos Federal Electoral y Nacional Electoral, el IFE y el INE. Los dos organismos fueron tomados por los partidos políticos que negociaron cada uno de los consejeros electorales provocando la queja e incluso la protesta de los partidos políticos de izquierda. Antes de la elección del 2006, los acuerdos entre los partidos mayoritarios dejaron fuera al PRD y Elba Esther Gordillo impuso a Luis Carlos Ugalde como Consejero Presidente, esto llevó a la más grande impugnación de un proceso electoral presidencial desde 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas alegó fraude electoral.

El sábado, Sergio Aguayo renunció a la integración de este “mini INE” al señalar que los partidos habían decidido un método en el cual los ciudadanos sin partido quedaban sometidos a las reglas y voluntad del PRI, PAN y PRD. El académico indicó que otros también dejaron de formar parte aunque no especificó, en su cuenta de Twitter, quiénes.

¿Por qué renuncié al CEC? El 4 de junio un emisario del Frente Cívico Nacional me invitó a formar parte de un Comité Electoral Ciudadano (CEC) que organizaría una consulta abierta para seleccionar al ciudadano/ ciudadana que buscaría ser candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. — Sergio Aguayo (@sergioaguayo) June 25, 2023

Horas después, también en Twitter, el analista político José Antonio Crespo indicó que el Frente Cívico Nacional propuso a los partidos la creación de este Consejo Electoral Ciudadano que organizara la consulta para seleccionar al candidato opositor y que estaría formado por expertos electorales no partidarios y se invitó a once de ellos, bajo aclaración que era sólo una propuesta sujeta a negociación con lo partidos.

“Los partidos aceptaron, pero bajo una modalidad distinta; dos miembros por partido (6) y sólo cinco no partidistas. Como cabía suponer, los partidos no soltarían por completo el proceso. Ante esa información, los invitados por el FCN decidieron declinar la invitación, ante el control partidista de ese órgano. Los organismos de la sociedad civil insistieron a los partidos en que debía haber mayoría apartidista en el órgano electoral para darle credibilidad. Los partidos aceptaron; 7 apartidistas y 6 de partido. Ante la nueva fórmula, la mayoría de los invitados por el FCN aceptaron formar parte del órgano electoral con mayoría apartidista”, escribió Crespo.

El Frente Cívico Nacional propuso a los partidos la creación de un Consejo Electoral Ciudadano que organizara la consulta para seleccionar al candidato opositor (un mini INE). Estaría formado por expertos electorales no partidarios (muchos ex consejeros del IFE-INE), y se… — José Antonio Crespo (@JACrespo1) June 26, 2023

El bloque opositor dijo que decidirá mediante una encuesta abierta a la persona que encabece el Frente Amplio por México, una figura que, dijeron, se prevé en la Ley, y bajo la cual prevén elegir al que será su abanderado para la elección presidencial de 2024.

Se detalló que los aspirantes deberán participar en tres fases que arrancarán el 4 de julio con los registros de todos los interesados. Los participantes deberán ser respaldados por militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil a través de una plataforma electrónica “que iniciará con un registro desde cero”. También deberán participar en un “primer gran foro” para “discutir y analizar su visión sobre México” y se llevarán a cabo estudios de opinión pública para elegir a los tres mejores contendientes “con respaldo social”, quienes pasarán a la última etapa.

Los tres finalistas tendrán que participar en cinco foros regionales y se llevarán a cabo nuevos estudios de opinión pública. Una vez concluido este proceso se dará a conocer a la persona que encabezará el Frente de la oposición.

Cuestionado esta tarde sobre la renuncia de los académicos, el Diputado del PRI, Ruben Moreira, indicó que ese Consejo Ciudadano Electoral nunca fue planteado como un espacio en el Frente Amplio por México. “Ojalá se sumaran los grupos de observadores u otro grupos, pero nunca se planteó por nosotros eso”, comentó.

Horas, Aguayo expuso en entrevista con el periodista Julio Hernández López, que decidió hacerse a un lado debido que los partidos “les cambiaron la jugada” y los miembros del Consejo Electoral Ciudadano perdieron la autonomía que se les había prometido en un principio.

“Nos cambiaron la jugada, muy sencillo. El Frente Cívico Nacional nos invitó para que organizáramos con total autonomía, y subrayo autonomía, una primaria en donde se elegiría a quien representaría a la sociedad, que luego ya negociarían los partidos, nosotros no negociamos con los partidos, es un Frente Cívico, pero bueno, luego el Frente Cívico sí negoció con los partidos al igual que otras organizaciones”.

Aguayo indicó que fue informado de la decisión la tarde del sábado, motivo por el cual, de manera inmediata declinó su participación. El analista recordó que había aceptado la invitación para “abrir espacios para la sociedad y no ayudar a que los partidos organicen sus primarias con un método con el cual no estoy de acuerdo”.

“El sábado nos informaron que no, que las primarias las organizaría un comité formado por seis integrantes de los partidos, siete representantes de organismos civiles y a que nosotros nos invitaban a ser parte de un ejercicio de observación, ahí yo les dije ‘muchas gracias, pero no’, informé que yo no aceptaba y que me interesaba abrir espacios para la sociedad y no ayudar a que los partidos organicen sus primarias con un método con el cual no estoy de acuerdo, me parece que es restrictivo, que impide la participación ciudadana y en consecuencia me salí”.

El académico recalcó que la autonomía prometida fue el motivo principal para participar en el Consejo Electoral Ciudadano y detalló que su intención era generar espacios a las organizaciones sociales de centro-izquierda que no tienen acomodo en este momento en ningún lado.

“Son dos, uno es la autonomía. Yo acepté formar parte de un órgano autónomo de 11 personas que de manera colegiada íbamos a tomar decisiones que iban a ser respetadas por quien nos invitó. La autonomía es fundamental. Segundo, los términos de participación ciudadana, en mi caso lo que más me interesaba era abrir espacios a las organizaciones sociales de centro-izquierda que no tienen acomodo en este momento en ningún lado, son excluidas por Morena, por el Presidente y no tienen acomodo en los organismo civiles de centro-derecha. Pensé que había espacios, que había posibilidades y como no los hubo y terminó siendo un ejercicio regulado por partidos, a lo cual tienen derecho, así com cuando me invitaron, en mí estuvo aceptar primero y rechazar cuando cambiaron las condiciones en la invitación. No hay demasiado enredo”.

Finalmente, Aguayo indicó que no fue el único integrante del Consejo Electoral Ciudadano en renunciar, cinco de once miembros dejaron sus puestos, sin embargo, no reveló sus nombres. “Fuimos cinco de once, eso ya se difundió por eso lo digo, y los nombres así como en mi hilo explicativo no doy ni un solo nombre, de la misma manera no puedo decir quiénes y quiénes no, que cada quien comente o informe si lo considera pertinente y dé sus motivos”.

Desde el viernes, el diario Milenio dio a conocer que el “mini INE” estaría conformado los exconsejeros electorales Leonardo Valdés Zurita, quien presidió el INE durante la elección presidencial de 2012 en la que se denunció la compra de voto por parte del priista Enrique Peña Nieto, Marco Antonio Baños, un crítico del oficialismo, Arturo Sánchez, Teresa González y Rodrigo Morales, así como por la expresidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís, a quien el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles de haber permitido que se materializara el fraude electoral de 2006.

También integrarían este Consejo Electoral Ciudadano Rosa María Mirón Lince, ex consejera del Instituto Electoral de la CdMx; Marie Claire Acosta, María Elena Morera, dirigente fundadora de Causa en Común, partidaria y amiga de Genaro García Luna —preso en Estados Unidos por narcotráfico— y contratista del Gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, además del académico Sergio Aguayo, que ya hizo pública su renuncia, y Guillermo Sheridan.

Muchos de estos activistas e intelectuales forman parte de la llamada “sociedad civil” que ha acompañado a Claudio X. González, quien reunió a los líderes de los principales líderes de los partidos de oposición para construir el bloque de Va por México y que este lunes estuvo presente en el lanzamiento del Frente Amplio por México.