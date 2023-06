La oposición anuncia encuesta para 2024. Dice qué quiere: el poder; no presentó plan

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), así como organizaciones afines que ellos llaman “sociedad civil”, presentaron esta tarde el Frente Amplio por México que, al menos por ahora, sustituye a Va por México, su representación propiamente electoral. “A diferencia de Morena, nosotros sí vamos a respetar la Ley”, dijo Marko Cortés. Las referencias a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento de izquierda fueron una constante. El Frente, al parecer, será el encargado de elegir a su candidata o candidato para 2024. “¡No nos van a ganar, los vamos a detener!”, dijo Alejandro Moreno Cárdenas, con emoción.

Los dirigentes partidistas dijeron qué quieren: mejor educación, seguridad, menos pobreza. Pero no presentaron un proyecto para hacerlo, al menos por ahora. El bloque opositor dijo que decidirá mediante una encuesta abierta a la persona que encabece el Frente Amplio por México, una figura que, dijeron, se prevé en la Ley, y bajo la cual prevén elegir al que será su abanderado para la elección presidencial de 2024.

“Será una consulta abierta para que la gente decida al mejor perfil. Acá no habrá dedazo, acá será organizado por expertos especializados en materia electoral y supervisado por un observatorio ciudadano”, dijo Cortés, quien señaló que la integración de este frente está previsto en la Ley General de Partidos, la cual establece que “los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes”.

En ese sentido, Cortés anunció que junto a un grupo de “organizaciones civiles”, la mayoría de ellas conformadas por representantes de la política o ligadas al empresario Claudio X. Gonzaléz, artífice de la alianza Va por México, se constituirá este Frente. “Este es el momento de los frentes políticos y a partir de noviembre de las coaliciones electorales”, declaró el dirigente panista. “Este frente no será limitativo a los grupos de la sociedad presentes ni a los partidos que estamos aquí congregados, siempre estaremos abiertos a seguir sumando, a seguir integrando. Nosotros siempre con apego a los plazos legales estaremos de acuerdo”, comentó Cortés.

Queremos un México donde no exista lugar para la desigualdad, mucho menos para una desigualdad promovida desde el gobierno. #FrenteAmplioPorMéxico pic.twitter.com/UM8VmMG0vx

​​Al igual que Marko Cortés, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, llamó a otras fuerzas políticas a sumarse al Frente Amplio por México. “El llamado es a sumar y a estar unidos, el llamado es a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de oposición que quieran defender a nuestro país”, dijo, también.

“Alito”, como se le conoce al líder tricolor, opinó que el frente marcará un antes y un después en la manera de hacer política: sociedad y partido caminando juntos. “Aquí no hay censura para los medios de comunicación”, agregó haciendo referencia a los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Morena a inicios de mes para elegir a la persona que los representará en los comicios de 2024, en donde se les sugirió no asistir a medios opositores. “Aquí no hay línea y menos imposición”, agregó.