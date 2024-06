VERSUS ¬ Nombramientos trazan la ruta económica, ambiental e internacional de Claudia

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– La virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha trazado la ruta que seguirá en materia económica, ambiental e internacional con los primeros seis nombramientos de su Gabinete, una agenda que estará marcada por la revisión del T-MEC, por la revisión de concesiones, con el rechazo a los transgénicos y sobre todo por una mirada ambientalista, coincidieron Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel en esta entrega de VERSUS.

Sheinbaum Pardo nombró a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía; a Rosaura Ruiz Gutiérrez como titular de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; a Juan Ramón de la Fuente Ramírez al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores; a Alicia Bárcena Ibarra como responsable de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales; a Julio Berdegué Sacristán al frente de la Secretaría de Agricultura, y a Ernestina Godoy Ramos, como la Consejera Jurídica de la Presidencia.

La periodista señaló que a pesar de la polémica que generó en el proceso interno de Morena para elegir al candidato a la presidencia de la República, el nombramiento de Marcelo Ebrard tiene que ver más con un asunto de experiencia en el ámbito internacional.

“Se suma, no sé honestamente si lo hace viendo hacia futuro, aprendiendo de los errores que cometió en este proceso interno, o pensando que hacia futuro podría tener mayor este con que mayor punch para llegar a la Presidencia, que estamos todavía muy lejos de ese proceso”.

Por su parte, Adriana Buentello expuso que estos primeros perfiles dibujan una agenda medioambiental: “hay una reconciliación con este grupo de académicos, con el sector académico, con el sector científico y además para poner también no este desarrollo tecnológico y científico la educación también creo que esa es una muy buena señal. Por lo pronto estos primeros seis nombramientos me parece que son muy importantes en esta agenda medioambiental”.

En el caso de Marcelo Ebrard, coincidió con Meme Yamel al afirmar que el nombramiento del excanciller se debe a un tema de experiencia y su cercanía con Donald Trump, quien apunta a ser de nueva cuenta Presidente de Estados Unidos.

“Creo que vale también la pena mencionar que Ebrard ha tenido una buena relación, además de que tiene buenas conexiones en Estados Unidos y que tuvo un desempeño muy eficaz en el caso de las vacunas. Va a venir un periodo que probablemente sea mucho más complejo y más radical con Donald Trump”.

En tanto, Daniela Barragán mencionó que con estos primeros nombramientos, Claudia Sheinbaum manda un mensaje de calma al exterior pues coloca a gente con experiencia en el ámbito internacional como Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard y Alicia Bárcena.

“Concentrándonos en este primer paquete de funcionarios, pones a tres que son mensaje internacional que son Juan Ramón que ya estaba en la ONU, Marcelo y Alicia Bárcena que es nada más y nada menos que la Canciller entonces, o sea, la mitad del equipo que presentaste es un mensaje para el exterior que es como la continuación de lo que Claudia Sheinbaum ha estado haciendo estas primeras semanas de mandar mensajes hacia afuera y decir ‘a ver tranquilos, no está pasando nada malo y esto es lo que viene y viene algo seguro, entonces ahí les van estas tres personas que ya conocen para que no se me estresen de más’”.