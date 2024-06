La UDG y Grupo Salinas financian foro de extrema derecha donde Calderón acusa fraude

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– El expresidente Felipe Calderón Hinojosa denunció una supuesta “elección de Estado” desde el cónclave de la derecha internacional realizado en Madrid y organizado por la Fundación Internacional de la Libertad (FIL), del escritor peruano Mario Vargas Llosa, y patrocinado por el Centro Ricardo B. Salinas Pliego y la Universidad de la Libertad, ambas ligadas a Atlas Network, una agencia internacional de derecha con sede en Washington, Estados Unidos, que mediante desinformación combate el avance de gobiernos de izquierda como el de Andrés Manuel López Obrador, así como por la Universidad de Guadalajara, una institución pública.

Calderón Hinojosa aseguró que pasada la elección, las amenazas a la democracia “siguen, se han aumentado y fortalecido, refrendadas ahora con una mayoría absoluta” que alcanzó Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual Presidenta electa de México, y su partido Morena, en una elección en la que ganaron con 36 millones de votos, 20 millones más que la abanderada de la derecha, Xóchitl Gálvez Ruiz, a quien respaldó Felipe Calderón. El expresidente incluso cuestionó que si no hubiera habido, a su decir, “una elección de Estado”: “¿Hubiera ganado (Claudia Sheinbaum)? Nunca lo sabremos”.

Calderón atribuyó la derrota a la “falta de liderazgo” del PRIAN y a la supuesta “compra de votos” implementada desde el Estado, sobre lo cual no presentó pruebas, según consigna Armando G. Tejeda, corresponsal del diario La Jornada en Madrid. Felipe Calderón llegó al poder en 2006 en medio de acusaciones de fraude y ante el reconocimiento del Presidente Vicente Fox, de su mismo partido, de haber intervenido ilegalmente en la elección, una situación que fue señalada por el Tribunal Electoral.

“La tragedia del populismo gobernante, aún en democracia, es que no entienden que las deudas de hoy son los impuestos de mañana. Al elector no le importa, quiere que le den su dinero. Es un cuento de nunca acabar… El populismo subsistirá aún en democracia cuando pueda malgastar impunemente y el electorado o no lo entienda o no lo quiera entender”, afirmó este día Calderón, como señala el periodista Armando G. Tejeda.