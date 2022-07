La Unión Europea aprueba el uso de la vacuna Imvanex contra la viruela del mono

BRUSELAS, 25 Jul. (EUROPA PRESS).- La Comisión Europea ha aprobado este lunes el uso de la vacuna Imvanex contra la viruela del mono en la Unión Europea, así como en Islandia, Liechtenstein y Noruega.

La compañía danesa Bavarian Nordic ha recibido el visto bueno de Bruselas para extender el uso de su vacuna contra la viruela e incluir también la viruela del mono, tal y como informó la empresa en un comunicado y confirmaron fuentes comunitarias.

La aprobación por parte de Bruselas llega tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), a través del Comité de Medicamentos para Uso Humano en Europa (CHMP), del pasado 22 de julio para extender la aplicación de Imvanex a la protección de la población adulta contra el virus de la viruela del mono.

El CHMP también ha recomendado autorizar Imvanex para proteger a las personas contra la enfermedad causada por el virus de la ‘vaccinia’, que provoca síntomas similares, pero más leves, a los de la viruela.

📢EMA has recommended extending the indication of the smallpox #vaccine #Imvanex to include protecting adults from the #monkeypox disease.

— EU Medicines Agency (@EMA_News) July 22, 2022