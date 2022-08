EU: Bebé de 4 meses y niño de 1 año son abandonados en desierto al cruzar la frontera

Por Anita Snow

PHOENIX (AP) — Un agente de la Patrulla Fronteriza rescató a un bebé y a un niño pequeño abandonados por contrabandistas de migrantes en el Parque Nacional del Cactus de Tubo de Órgano en Arizona, informó la agencia.

Un migrante en un grupo de personas que cruzaron la frontera y que fueron arrestadas el jueves al oeste del puerto de ingreso de Lukeville, Arizona, le avisó a un agente dónde estaban ubicados los niños.

Posteriormente fueron hallados un niño de 18 meses y un bebé de 4 meses; el primero estaba llorando y el segundo se encontraba boca abajo e inconsciente. Ambos han recibido atención médica en un hospital y fueron entregados de nuevo a la Patrulla Fronteriza.

Hasta el momento se desconoce si los contrabandistas a los que se responsabiliza de abandonar a los niños están entre los arrestados. Las autoridades no dieron a conocer ningún detalle sobre los niños: su género, su país de origen ni la identidad de sus padres o tutores.

Yesterday smugglers left an infant and a toddler in the Sonoran Desert to die. This is cruelty. And it is gut-wrenching. I commend our agents for their quick response to this dreadful incident and to every incident in which migrant lives are at stake. 1/ pic.twitter.com/TvMBJLJW1f

— John R. Modlin (@USBPChiefTCA) August 26, 2022