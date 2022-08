VIDEO FUERTE: Agentes de EU someten a jóvenes migrantes mexicanos por cruzar frontera

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Por Alejandro Arturo Villa

Tijuana, 24 de agosto (Zeta).- Al menos tres elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, sus siglas en inglés) sometieron con brutalidad a un menor de edad y a un joven de 20 años, vestidos con trajes de surf que cruzaron la frontera del lado americano por Playas de Tijuana.

Los migrantes cruzaron por el mar y al llegar a la costa de California se entregaron a los oficiales del CBP; sin embargo, el sometimiento a los dos jóvenes, que ya se habían rendido, generó que estos protestaran y se desarrollara una gresca entre ellos y los oficiales norteamericanos.

Alrededor de un centenar de personas que asistieron a Playas de Tijuana el domingo 21 de agosto de 2022, fueron testigos de la detención con uso excesivo de la fuerza, mismas que abuchearon y condenaron con gritos el actuar de los agentes migratorios contra los dos hombres que se encontraban empanizados en arena por el sometimiento.

Border Patrol Agents assigned to San Diego Sector tackle and arrest suspected smugglers at the border.#HonorFirst #MeanGreen pic.twitter.com/UqVYBDIBB3

— Mayra Flores (@MayraFlores2022) August 22, 2022