EU: Migrantes se disfrazan para confundirse con vegetación de desierto y los detienen

Los Ángeles, 21 de agosto (LaOpinión).- Los agentes de la Patrulla Fronteriza en Nuevo México detuvieron a tres migrantes que se disfrazaron para intentar camuflarse entre las yerbas del desierto.

Gloria Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, Texas, publicó en su página de Twitter @USBPChiefEPT tres fotografías de los hombres cubiertos con atuendos conocidos como “trajes ghillie”, que usan fibras largas u hojas para parecerse al ambiente natural.

SMUGGLER TACTICS! People that enter illegally into the #USA, will often use extraordinary tactics to evade detection & arrest. Kudos to #ElPaso Sector #Santateresa agents for interdicting 3 migrants wearing #ghillie suits to blend into the southern #NewMexico desert terrain. @CBP pic.twitter.com/fDXWkYfQzd

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) August 18, 2022