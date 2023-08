Morena emite reglas de veda por encuesta: ¿qué está prohibido para los aspirantes?

De acuerdo con las reglas de Morena, los aspirantes a la candidatura presidencial deberán abstenerse de cualquier acción o formular declaraciones relacionadas con el proceso interno a partir de las 00:00 horas del lunes 28 de agosto y hasta el 6 de septiembre, día en el que se publicarán los resultados de la encuesta.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– La dirigencia de Morena publicó las reglas de actuación para los aspirantes a la candidatura presidencial durante el periodo de veda por las encuestas.

De acuerdo con las reglas, compartidas por el equipo de prensa de la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, los aspirantes a obtener la Coordinación de Defensa de la Transformación deberán abstenerse de cualquier acción o formular declaraciones relacionadas con el proceso interno a partir de las 00:00 horas del lunes 28 de agosto y hasta el 6 de septiembre, día en el que se publicarán los resultados de la encuesta con el nombre del candidato presidencial de Morena en 2024.

“Durante este periodo, la y los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación, sus equipos de trabajo, así como dirigentes, militates y simpatizantes (incluyendo a servidores públicos, liderazgos y cualquier otro que participe en el Movimiento) deberán abstenerse de cualquier acción o de formular declaraciones relacionadas con el proceso, en los términos de este manual”, se lee en las reglas publicadas por el partido.

Los morenistas Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubon, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, junto con Gerardo Fernández Noroña (Partido del Trabajo) y Manuel Velasco Coello (Verde Ecologista) comenzaron sus recorridos por el país el lunes 19 de junio y suspenderán actividades a más tardar el domingo 27 de agosto.

La veda comprende tres etapas:

–Levantamiento de encuestas: del 28 de agosto al 3 de septiembre.

–Procesamiento de información: del 4 al 6 de septiembre.

–Resultado: 6 de septiembre.

¿QUÉ NO PUEDEN HACER DURANTE LA VEDA?

De acuerdo con las reglas de Morena, los sujetos que están obligados a respetar la veda son la y los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación; sus equipos de trabajo, dirigentes, militantes y simpatizantes, incluyendo a servidores públicos, liderazgos y cualquier otro que participe en el Movimiento.

“Es importante que las personas aspirantes durante este periodo de veda política no animen o inciten a los militantes o simpatizantes a llevar a cabo actos o realicen manifestaciones con el fin de posicionarse públicamente en relación con este proceso”, refiere Morena.

A continuación las acciones vedadas durante este periodo:

–Deben suspender recorridos y asambleas informativas.

–No hacer llamados de “en la encuesta es *** la respuesta”, “elige a”, “rechaza a”, “la mejor opción es”; u otras expresiones que soliciten el apoyo a favor o que impliquen el rechazo a algún aspirante.

–No revelar datos o información sobre los levantamientos de la encuesta.

–No revelar las encuestadoras que participan en el proceso.

–La o los aspirantes y/o sus equipos no deben hacer ningún tipo de transmisión o publicación sobre los levantamientos de las encuestas.

–No realizar actos que alteren la equidad o que influyan en las preferencias, como: continuar con las asambleas informativas, generar polémicas entre los aspirantes, emitir descalificaciones que demeriten a los demás aspirantes y promover que terceros continúen con actos o manifestaciones de respaldo a la o los aspirantes, entre otros.

–No se deben tener brigadas, grupos de apoyo o simpatizantes en lo individual en campo o redes sociales, visitando casa por casa o haciendo proselitismo.

–No publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión llevados a cabo por casas encuestadoras, sobre preferencias relacionadas al proceso de definición de la CDT.

–No compartir, interactuar o hacer “retuit” de publicaciones en redes sociales de terceras personas, en donde se posicione a la o el aspirante o en su caso, se hable en contra de otra persona aspirante.

–No incentivar la promoción y apoyo por parte de seguidores o simpatizantes de su proyecto por cualquier medio.

–Asimismo, las y los representantes acreditados de la y los aspirantes que acompañarán el levantamiento de la encuesta firmarán el reglamento en que especificará su marco de actuación. Para lo que interesa a este manual se destaca: no podrán interferir en el levantamiento de las encuestas: no podrán repartir propaganda; no podrán utilizar teléfonos celulares.

Morena destacó que loas aspirantes no deben hacer reuniones, marchas, asambleas o eventos públicos en el marco del Proceso de Definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación porque el INE tiene conocimiento de las etapas y términos del proceso, por lo que de realizar este tipo de actos, derivaría en una posible queja de los opositores o ciudadanos, investigación por parte de la autoridad electoral y en una eventual sanción.

Asimismo, queda prohibido la práctica de la denostación o calumnia pública entre miembros o dirigentes del partido y advirtió: “Si existe presunción o prueba de faltas graves cometidas por una persona militante o dirigente, quienes pretendan que se investiguen, y en su caso, se sancionen, deberán acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la que resolverá de acuerdo con los principios y normas de nuestro partido”.

¿QUÉ SÍ PUEDEN HACER EN EL PERIODO DE VEDA?

–Durante la veda, se pueden hacer publicaciones de apoyo relacionadas con el proceso de definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación hasta las 23:59 horas del 27 de agosto próximo.

–A partir de las 00:00 horas del 28 de agosto, sólo se podrán realizar mensajes sobre la vida cotidiana de la y los aspirantes siempre y cuando no promocionen o posicionen su aspiración al cargo interno con palabras textuales o mensajes evidentes.

–Se puede publicar y compartir información de carácter general siempre que no se trate de promoción o resplado a un aspirante al Proceso Político interno que se lleva a cabo. Por tanto, se pueden compartir cosas como publicaciones del partido, del gobierno de México, de AMLO u otras instituciones públicas o privadas.

–Se pueden mantener los contenidos propagandísticos o proselitistas en redes sociales que se hayan publicado antes del periodo de veda.

–Pueden realizar eventos de carácter privado de organización de sus equipos de trabajo, sin darles difusión por ninguna plataforma o a través de medios de comunicación.

–Puede atender entrevistas o apariciones públicas, pero deben abstenerse estrictamente de hacer alguna manifestación de apoyo o rechazo sobre el proceso partidista y en particular hacer llamados a favor o en contra de aspirantes o solicitud de respaldo en la encuesta.