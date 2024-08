RADICALES ¬ La relación EU-México, una larga historia de injerencismo y entreguismo

El pasado 22 de agosto, Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, expresó su preocupación respecto a la posible aprobación de la iniciativa de reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual propone la elección democrática de jueces y juzgadores, asegurando que sería un riesgo para la democracia mexicana y para la integración económica de América del Norte. Las declaraciones del diplomático estadounidense fueron calificadas como “injerencistas” por el Presidente López Obrador. ¿Qué significa el posicionamiento de Ken Salazar frente a la Reforma al Poder Judicial? ¿Es esto una opinión como la de cualquier analista o es un acto de injerencismo? Este es el tema del día de hoy en ¬RADICALES.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos cuenta con un largo historial de injerencismo por parte de las autoridades estadounidenses, sumados al entreguismo de los gobiernos mexicanos que obedecían a los intereses económicos y políticos de nuestro vecino del norte, coincidieron Alejandro Páez, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

Una muestra de ese injerencismo, son las mas recientes declaraciones del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la Reforma al Poder Judicial. Graeme C. Clark, Embajador de Canadá, también se unió a su contraparte estadounidense, al afirmar que inversionistas canadienses han externado sus preocupaciones ante la posible aprobación de la reforma impulsada por el Presidente mexicano, la cual pronto será discutida en el Congreso de la Unión.

“Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para la democracia de México y para la integración de las economías de México, EU y Canadá. Comprendo la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial, pero la Reforma Judicial no resolverá la corrupción judicial ni fortalecerá al Poder Judicial”, dijo Salazar en conferencia de prensa.

My statement on Mexico’s judicial reform proposal pic.twitter.com/fjOVgk7qRn — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) August 22, 2024

Al respecto, Álvaro Delgado indicó que las declaraciones de Ken Salazar llaman la atención pues apenas un par de meses atrás había expresado que la discusión de la reforma era una decisión soberana de México.

“La expresión del Embajador de Estados Unidos en México sobre una iniciativa de reforma al Poder Judicial llama la atención no solamente en la forma, sino en el fondo. Ken Salazar no hace mucho había asumido una posición de respeto a una decisión soberana de nuestro país y de sus instituciones, apenas en junio, dos meses después Ken Salazar modifica su posición que no es su posición personal, sino la de los poderes económicos, los poderes fácticos de Estados Unidos, perfectamente alternados con los poderes económicos de Canadá, las mineras por ejemplo”.

El periodista señaló que uno de los grandes temores del gobierno estadounidense es que si se materializa una mayoría constitucional de Morena y sus aliados en el Congreso, las cosas ya no estarían a su favor como lo han sido por décadas.

“En realidad, los poderes estadounidenses, canadienses y extranjeros históricamente han sido beneficiados por el Poder Judicial en México, igual que los poderes económicos en México se han puesto en oposición a este proyecto justamente porque están acostumbrados que ese Poder Judicial esté subordinado a ellos”.

En tanto, Fabrizio Mejía recalcó que el Embajador Salazar cae en contradicciones, pues apenas en el mes de junio afirmaba que la decisión de si la reforma avanzaba o no, era solamente de los mexicanos. Ahora, señala que se pone en riesgo la democracia.

“Yo quisiera comenzar con la declaración contradictoria que hace Ken Salazar. El 13 de junio él dice ‘es una decisión que deben de tomar los mexicanos’. El 22 de agosto cambia su posición y dice tres cosas: uno, elegir jueces en México pone en riesgo la democracia; dos, va a afectar la relación comercial histórica que tenemos; y tres, dice con juzgadores no expertos se pueden meter los narcotraficantes a las elecciones de los jueces”.

El analista explicó que lo político y lo electoral no siempre están asociados, pues uno es un proceso para cubrir un cargo de elección popular, mientras que el segundo es poner en juego una idelogía.

“Hay algo mucho mas de fondo, que es confundir lo político con lo electoral, no siempre están asociados, lo electoral es un método, es una técnica para cubrir un cargo y lo político es poner en juego una ideología, diferenciarla de las otras, es otra esfera que tendemos a asociar con lo electoral y en este caso no lo están. La iniciativa dice que va a haber un comité que evalúa las candidaturas a juzgadores, una vez que haya 10 se sortean y esos son los que van votación”.

Por su parte, Alejandro Páez mencionó que tanto Ken Salazar, como a las personas que representa, no imaginaron el impacto que generarían sus declaraciones y ahora, tras ver la reacción del Gobierno mexicano, buscan mediar el asunto.

“Obviamente hay un matiz porque los mismos que le dijeron a Ken Salazar que se fuera duro, no midieron la reacción de México en este sentido. Yo creo que están corrigiendo porque se les pasó un poquito la mano”.

El periodista indicó que Ken Salazar es una persona que escucha a los núcleos empresariales en México, entre ellos a Claudio X. González, situación que explicaría el doble discurso que ha manejado el Embajador estadounidense.

“Yo creo que Ken Salazar se fue demasiado largo. Yo creo que se le fueron las patas. Yo creo que el capital no tiene el mismo opinión que Ken Salazar yo creo que de ahí viene un poco el regule”.

Páez Varela indicó que a pesar de la imagen que busca dar Estados Unidos como “salvador del mundo”, la realidad es que no les importa la democracia y solo buscan su beneficio propio.

“Ahora por la parte política, ¿cuándo le ha importado la democracia en México? nunca, cuando chingados le ha importado a Estados Unidos la democracia, ellos lo que quieren son regímenes estables, deberían estar muy contentos de que hay un régimen estable en México. Yo creo que se pasa de listo. Luego es muy penoso porque no deja de ser el embajador de Estados Unidos en México o sea, es muy penoso y es inaceptable”.

Finalmente, Héctor Alejandro Quintanar recordó que en el siglo XX, uno de los ejes rectores de la historia en América Latina fue la injerencia de Estados Unidos la cual, con apoyo de las élites locales dieron paso a gobiernos opresores y dictaduras en gran parte del continente.

“No lo planteo como esta entidad omnipotente que hizo y deshizo a placer, porque me parece que la evidencia he demostrado que claro que fue un actor protagónico que condicionó muchas cosas, pero también las élites locales en América Latina hicieron lo propio e hicieron otro tipo de decisiones para que tuviéramos el tipo de gobiernos que tuvimos y las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX, por supuesto que siempre hubo un visto bueno y participación de Estados Unidos aunque no siempre su papel fue el principal, pero esto no los exime de ninguna responsabilidad y en todos estuvieron presente”.

El académico aseguró que el discurso de Ken Salazar, además de injerencista, podría compararse con el de cualquier personaje de la oposición en México.

“Sí me parece un exabrupto absolutamente fuera de lugar y un tanto impredecible, yo no lo esperaba que Ken Salazar saliera con una postura que básicamente es el discurso de cualquier opositor en México y eso en sí mismo es un acto de injerencia. Yo no veo a ninguna otra embajada del mundo, yo no veo al Embajador de Paraguay, al el embajador de Rusia, de Ucrania o de donde fuera sacando su comunicado con la opinión que tienen sobre la reforma judicial en México, entonces por qué Estados Unidos sí lo hace, porque el Embajador estadounidense sí lo hace y con una calca de los argumentos que podrían ser de los Claudios X. González de hecho”.

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector