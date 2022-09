“No oculten qué pasó, como lo hizo Enrique Peña Nieto”, exigen padres de los 43

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– “El Gobierno se está burlando de nosotras como madres, como familias”, reclamó Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecido hace ocho años en Iguala, Guerrero.

Como ella, el Comité de padres y madres de los 43 desaparecidos denunciaron esta tarde que el Gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador les ha mentido, pese a que se comprometió a esclarecer qué pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27.

Frente al Palacio Nacional, sede de la oficina del Presidente López Obrador, Blanca exigió que las autoridades “ya no oculten qué pasó, como lo hizo Enrique Peña Nieto”.

Recordó que desde el sexenio pasado, ella y otras familias insistieron en que los militares participaron en las desapariciones.

“¿Qué piensa el Gobierno, que se puede seguir burlando de nosotros?”, criticó Blanca Nava, y exigió que se ejecuten las 83 órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido.

Blanca Nava le recordó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que prometió “no ser tapadera de nadie”, por lo que lo llamó a dejar el cargo si no puede dar resultados, un reclamo que ella y otros padres de familia extendieron al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Yo le pido a este Presidente y al Fiscal Gertz Manero que si no pueden con el cargo, que lo dejen, al Fiscal porque él está echando para atrás las órdenes de aprehensión”, reclamó con la voz quebrada.

Han pasado más de 2 mil 800 días que los padres y madres han caminado para exigir justicia. A ocho años de las desapariciones, fueron recordados Minerva Bella Guerrero, Tomás Ramírez, Saúl García, Bernarda Campos y Esequiel Mora, padres y madres que murieron sin tener respuesta alguna del paradero de sus hijos.

Las familias de los estudiantes llegaron al Zócalo capitalino minutos después de las 18:00 horas, en el lugar subieron a un templete desde donde agradecieron a los cientos de estudiantes de otras normales rurales del país que esta tarde se sumaron a la protesta.

Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes, agradeció a los estudiantes de normales rurales del país que a 8 años siguen protestando por justicia para sus compañeros.

El hombre dijo estar decepcionado porque aunque reconoció que el Gobierno de López Obrador obtuvo avances, “todo se vino atrás cuando se tocó al Ejército, a ocho años no tenemos nada”.

Lamentó que cuando el Presidente conoció de la decisión del Fiscal Gertz Manero sólo culpó a los jueces. “¿Pero ellos que están haciendo? Sólo se echan la bolita, pero nadie se hace responsable”.

Las familias reconocieron que continúan en a búsqueda de justicia gracias al respaldo de cientos de estudiantes de escuelas normales del país, quienes hoy marcharon junto a ellos y corearon consignas.

“La Normal de Ayotzinapa tiene 43 butacas esperando”, exclamó uno de los voceros de la escuela rural, quien se cuestionó junto a sus compañeros “¿por qué no hay una investigación contra Peña Nieto, por qué no han extraditado a Tomás Zerón”.

La lucha por el caso Ayotzinapa abraza otras exigencias. Desde esta tarde, mientras decenas de personas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo, manifestantes escribieron en las bardas de metal colocadas para resguardar los edificios de la avenida 5 de mayo, exigencias para localizar a mujeres y hombres desaparecidos en todo el país

“Somos nietos del 68 y hermanos de los 43 de Ayotzinapa”, recordó un vocero de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

“¿Cómo la normal de Ayotzinapa no va estar enojada? ¿Cómo no va salir a las calles a protestar? ¿Por qué solo criticar a la Normal por sus actividades, por qué no criticar al Gobierno por sus mentiras”, agregó, sus exigencias fueron respaldadas por decenas de jóvenes que levantaron sus puños y reclamaron entre gritos “¡justicia!, ¡justicia!”, como lo hacen desde hace ocho años las familias de Ayotzinapa.